Alessandra Mastronardi madrina della Mostra del Cinema di Venezia

dilei

(Di lunedì 6 maggio 2019)è lanella 76esimadeldi, che prenderà il via il prossimo 28 agosto 2019.Dopo Alessandro Borghi e Michele Riondino finalmente è il turno di una donna. Sarà proprio l’attrice ad inaugurare laInternazionale d’Artetografica di2019, organizzata dalla Biennale dipresieduta da Paolo Baratta e diretta da Alberto Barbera.A dare il via alla manifestazione sarà una cerimonia che si terrà a Palazzo delal Lido, mentre la chiusura è prevista per il 7 settembre, quando verranno annunciati i vincitori del Leone d’Oro. Classe 1986, napoletana di origini, ma cresciuta a Roma, laè una delle attrici più amate delitaliano.Il suo esordio è arrivato nel 1997 con la partecipazione ad alcuni importanti progetti tv come Il grande Torino, poi il, con La bestia nel ...

la_Biennale : #BiennaleCinema2019 #AlessandraMastronardi, attrice italiana riconosciuta a livello internazionale, condurrà le ser… - venezia_today : Venezia 76. Alessandra Mastronardi conduce apertura e chiusura della mostra - DazebaoNews - dazebao : Venezia 76. Alessandra Mastronardi conduce apertura e chiusura della mostra -