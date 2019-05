Ajax-Tottenham | come vederla in tv e streaming Programma e probabili formazioni

Champions League - le probabili formazioni di Ajax-Tottenham : mercoledì in chiaro su Rai 1 : La Champions League volge oramai verso la finale, in programma il prossimo 1° giugno al Wanda Metropolitano di Madrid, con le due sole partite delle semifinali di ritorno ancora a dividere le migliori quattro dall’appuntamento che decreterà la nuova regina d’Europa. Una tra Liverpool o più probabilmente Barcellona (dopo il netto 3-0 dell’andata), mentre l’altra uscirà dalla vincente della sfida alla Johan Cruyff Arena di Amsterdam tra l’Ajax e ...

Tottenham - Pochettino : “Per battere l’Ajax basta giocare come… Messi” : Nel primo atto della semifinale tra sorprese Tottenham-Ajax, ha avuto la meglio la squadra olandese, ma è ancora tutto aperto in vista del ritorno. Lo sa bene Mauricio Pochettino, che indica nell’atteggiamento in campo di Messi contro il Liverpool l’esempio da seguire per ribaltare il risultato di martedì. Ecco le sue parole. “Se giochiamo come Messi, di sicuro abbiamo una chance. Se giochiamo come ha fatto lui senza ...

Inter - Roma e Juve : occhi su Tottenham-Ajax : Londra è stata un bel serbatoio, ieri sera: da palati fini, questo rush finale di Champions League che mette in vetrina i gioiellini dell'Ajax e molto altro materiale buono. Visti da vicino, fanno il ...

I ragazzini dell'Ajax volano Anche il Tottenham va ko : Lorenzo Amuso I giustizieri della Juventus sbancano pure Londra grazie a van de Beek. Adesso la finale è a un passo Lorenzo Amuso Londra Dopo Madrid e Torino, l'Ajax delle meraviglie sbanca Anche Londra e prenota il biglietto per la finale di Champions League. Un'altra lezione di bello stile, quella dei Lanceri ieri sera sul campo del Tottenham, battuto con merito. L'ennesima conferma per la meglio gioventù allenata da ten Hag, che - trovato ...

Tottenham-Ajax - ten Hag : 'Impressionato dalla mia squadra'. Eriksen : 'Demeriti nostri' : Ten Hag entusiasta. 'È stata una grande performance della mia squadra, soprattutto nei primi 20 minuti, sono rimasto impressionato. Abbiamo segnato un gol importante, fuori casa. Nella ripresa il ...

Tottenham-Ajax 0-1 : il gol di Van de Beek decide la semifinale di andata : L'Ajax non vende sogni, ma solide realtà. Ormai lo possiamo dire senza temere smentite. E non chiamiamoli più ragazzini, i giovani terribili di Ten Hag. Sono infatti a un passo dalla finale di ...

L'Ajax ad un passo dalla finale di Champions : Tottenham ko 1-0 : Marco Gentile La rete di van de Beek ha steso il Tottenham e permesso alL'Ajax di vincere la semifinale d'andata di Champions, l'8 maggio il ritorno di Olanda. Lancieri ad un passo dalla finale L'Ajax di ten Hag continua la sua marcia inarrestabile in Champions League e vince anche la semifinale d'andata in casa del Tottenham di Pochettino. Il nuovo tempio degli Spurs, già violato sabato in campionato dal West Ham, è stato ancora una ...

Tottenham-Ajax - Eriksen : “Li abbiamo fatti sembrare più forti di quello che sono” : L’Ajax non smette più di stupire. Gli olandesi si aggiudicano la semifinale di andata di Champions League in casa del Tottenham e partono da favoriti al ritorno in vista dell’ultimo atto a Madrid. Ai microfoni di Sky le parole del centrocampista dei londinesi Eriksen. “Li abbiamo fatti sembrare più forti di quello che sono. Non siamo scesi in campo con l’atteggiamento giusto. Nel primo tempo non siamo stati bravi e ...

Tottenham-Ajax - De Ligt : “Il nostro segreto? Siamo cresciuti col Dna Ajax…” : L’Ajax non smette più di stupire. Gli olandesi si aggiudicano la semifinale di andata di Champions League in casa del Tottenham e partono da favoriti al ritorno in vista dell’ultimo atto a Madrid. Ai microfoni di Sky le parole del difensore dei Lancieri De Ligt. “Madrid è ancora lontana, dobbiamo giocare altri 90 minuti e tutto può succedere. Dobbiamo essere pronti per la prossima partita e vedremo se arriviamo a Madrid. ...

Tottenham-Ajax - Onana : “Scontro con Vertonghen? Non voglio commentare” : L’Ajax non smette più di stupire. Gli olandesi si aggiudicano la semifinale di andata di Champions League in casa del Tottenham e partono da favoriti al ritorno in vista dell’ultimo atto a Madrid. Ai microfoni di Sky le parole del portiere dei Lancieri Onana. “E’ stata una partita difficile, sapevamo che sarebbe stata complicata ma l’importante è aver vinto. Adesso dobbiamo preparare il ritorno. Lo scontro con ...