Air Italy inaugura il Milano Toronto

Incertezza sul futuro di Air Italy a Olbia : Forte Incertezza sui voli che Air Italy dovrebbe operare senza compensazione sullo scalo di Olbia . Non c'è ancora notizia del ventilato accordo con Alitalia , che gestisce il servizio dopo avere ...

Continuità territoriale - Air Italy blocca i voli per Milano e Roma da Olbia. Rischio caos per i passeggeri : Continuano i disagi per Olbia. 'Della telenovela della Continuità territoriale non si vede la fine. Purtroppo i cittadini sardi ed i passeggeri in senso lato sono e vengono lasciati in balia dei venti"...

Air Italy sceglie Tayaran Jet sulle rotte nord-sud Italia : Tayaran Jet, vettore bulgaro in esercizio dall'agosto 2018 con la compagnia Italiana FlyErnest , fornirà un suo aereo anche ad Air Italy per voli di linea sulla direttrice Nord/Sud Italia. Saranno 6 ...

In vendita voli invernali 2019/20 Air Italy : Air Italy ha messo in vendita il network 2019/20 incentrato sulle rotte offerte sul proprio hub di Milano Malpensa e con nuovi orari ottimizzati sia per offrire comode connessioni via Milano, sia per ...

Air Italy tra il fronte di Olbia e la cortina americana : Si conclude una settimana travagliata per Air Italy , impegnata sul fronte interno per le ostilità che la compagnia, ex Meridiana, ha aperto con Alitalia e legate alla continuità territoriale da Olbia ...

L’ingarbugliata questione tra Air Italy e Alitalia per i voli dalla Sardegna : Le due compagnie sono da mesi in competizione per i voli tra Olbia, Roma e Milano, e ora sono a rischio molte prenotazioni e centinaia di posti di lavoro

Continuità territoriale - Air Italy non cambia idea : "Impensabile condividere tratte di Olbia con Alitalia" : MILANO - Air Italy chiude la porta su una condivisione delle tratte da e per Olbia con Alitalia, lasciando aperta la battaglia per la Continuità territoriale che riguarda la Sardegna e la 'sua' ...

AirItaly - no a voli Olbia con Alitalia : ANSA, - CAGLIARI, 16 APR - "La proposta illustrata ieri dal presidente Solinas durante l'incontro tenutosi a Villa Devoto alla presenza di una delegazione della nostra compagnia e di Alitalia è ...

Air Italy contesta soluzione continuità territoriale : Air Italy attacca duramente la soluzione sulla continuità territoriale proposta da Regione Sardegna e Ministero dei Trasporti , parlando di "squilibrio" , conseguente alla estensione della vecchia ...

Sardegna - Air Italy rinuncia ai voli su Olbia : MILANO - Rottura da parte di Air Italy, la ex Meridiana, che rinuncia ai collegamenti su Olbia in regime di continuità territoriale, senza contributi pubblici, a favore di Alitalia. La compagnia aerea ...

Air Italy inaugura il volo diretto Milano-San Francisco : Il primo volo non-stop di Air Italy per San Francisco è decollato da Milano Malpensa alle 13.35 di mercoledì 10 aprile. Si tratta della quarta destinazione verso il Nord America servita da Milano dopo ...

Continuità Territoriale Sardegna : Alitalia replica alle accuse di Air Italy : Il tema della Continuità Territoriale in Sardegna continua a generare posizioni contrapposte. Dura la presa di posizione di Air Italy in riferimento all'accettazione, senza compensazione finanziaria, ...

Air Italy : "Alitalia è sopra la legge" : Duello ad alta quota tra Air Italy, che imputa ad Alitalia di 'essere sopra la legge', e l'ex compagnia di bandiera che rigetta le accuse come 'totalmente prive di fondamento'. Ad accendere ieri la ...