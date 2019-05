Aeroporto Milano Bergamo introduce servizio Bergamolynk : Kiwi.com, specializzato in soluzioni tecnologiche per il settore dei viaggi, ha annunciato la partnership con l'Aeroporto di Milano Bergamo , inaugurando il nuovo prodotto di gestione e facilitazione ...

Aeroporto Milano Bergamo accoglie reliquie Santa Bernardette : La compagnia aerea Albastar ha trasportato le reliquie di Santa Bernadette Soubirous , attese per l'inizio di una peregrinatio sul territorio italiano in occasione del 175mo anniversario della sua ...

Dove parcheggiare all’Aeroporto Malpensa di Milano : Hai già in tasca un biglietto aereo con partenza da Milano e cerchi di fare chiarezza tra le varie possibilità

Passeggeri in crescita all'Aeroporto di Milano Bergamo : Il mese di marzo 2019 regala all'aeroporto di Milano Bergamo il superamento del milione di Passeggeri. Un traguardo ricorrente da aprile in avanti, raggiunto per la prima volta nel terzo mese dell'...

Milano - ennesimo drone sull'Aeroporto di Malpensa : voli dirottati : Lo scalo aeroportuale di Milano - Malpensa stamane si è fermato per trenta minuti, a causa di un drone che si trovava sullo spazio aereo delle piste. A renderlo noto è l'agenzia Ansa, che cita fonti locali. Secondo quanto riportato dai media, sono stati 4 i voli dirottati a causa di questo ennesimo inconveniente, non attribuibile ovviamente alla direzione aeroportuale. Gli agenti della Polaria, che è la Polizia di frontiera aerea, hanno quindi ...

Milano : Malpensa Aeroporto a 4 stelle : Per Malpensa e' arrivato un nuovo riconoscimento: le 4 stelle di Skytrax per la qualita' dei servizi offerti ai passeggeri. Skytrax, ente di qualità

Dall'Aeroporto Milano Bergamo 131 destinazioni in 39 Paesi : L' orario operativo della stagione estiva , in vigore a partire da domenica 31 marzo in concomitanza con l'ora legale, offre dall' aeroporto di Milano Bergamo un network di 131 destinazioni in 39 ...