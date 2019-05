Adam Sky | dj muore dissanguato in resort a Bali | cercava di aiutare un' amica | un vetro

Voleva aiutare un'amica! Il dj Adam Sky muore dissanguato a Bali : Adam Sky, famoso dj 44enne, protagonista di collaborazioni con David Guetta e Scissor Sisters, è morto dissanguato in un resort di Bali . Una sua amica, ubriaca e completamente nuda, è caduta da una piscina. Lui è corso per salvarla, ma si è scontrato con una porta a vetro che è andata in mille pezzi. Una delle schegge gli ha reciso l'arteria. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 44enne si trovava con due amici, quando la donna, ...

