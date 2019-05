A Sestri Levante dal 19 maggio torna ' Mare&Mosto' | protagonista il vino della Liguria

Riviera International Film Festival - a Sestri Levante dal 7 al 12 maggio : il programma : Torna, per la terza edizione, il Riviera International Film Festival , a Sestri Levante dal 7 al 12 maggio . Manifestazione che si prefigge lo scopo di unire spettacolo e formazione, la kermesse abbina il concorso di Film indipendenti diretti da registi under 35 a Masterclass con protagonisti del cinema. La giuria presieduta da J. Miles Dale è formata da Nils Hartmann, Cristina Donadio, Josephine De La Baume e Silvia Locatelli, mentre quella ...

Delitto di Sestri Levante - la sentenza : I due sono stati processati con la formula del “rito abbreviato” per l’omicidio di Antonio Olivieri, ex marito della donna, avvenuto nel novembre del 2017

La patria di Andersen premia Sestri Levante per il suo Festival : Si è voluta così premiare per il 2019 la città ligure Sestri «per la decennale opera di promozione dedicata al mondo della fiaba inedita e per gli eccezionali spettacoli del Festival dedicati ad Hans ...