A Milano Stem in the city | il futuro della tecnologia è rosa

#STEMINTHECITY. A Milano 'THIS IS 18' - L'INIZIATIVA DEL NEW YORK TIMES CHE INVITA LE RAGAZZE A RACCONTARE SU INSTAGRAM LA MAGGIORE ETÀ : L'evento, inaugurato ad aprile, è dedicato nell'anno del Cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci al tema 'Arte e Scienza', a testimonianza del legame tra ricerca scientifica ed espressione ...

A Milano parte la maratona di STEMintheCity : tre giorni di eventi tra arte e scienza - : arte e scienza dunque, e dove se non a Milano ? «Leonardo è venuto a Milano , e ci ha vissuto per vent'anni, perché qui poteva proprio coniugare al meglio arte e scienza », ha detto il sindaco Beppe ...

Lauretana a Milano al "TuttoFood" - al centro del sistema food internazionale : Questa edizione si conferma hub internazionale del sistema agroalimentare e del cibo di qualità, in grado di creare sinergie e accorciare le distanze tra i Paesi del mondo. Un luogo dove il "Made in ...

Sostenibilità - l’ing. Simoncini : “Area B di Milano e sistema integrato Tpl modello virtuoso” : «Avere un’idea di città su cui basare idee e progetti, operare scelte coerenti, anteporre un orizzonte di medio-lungo periodo alla ricerca di consenso popolare immediato. È quanto sta facendo a Milano l’amministrazione Sala in tema di mobilità, proponendosi come un modello virtuoso a cui molte realtà del nostro Paese dovrebbero guardare con interesse. Non tanto per le specificità operative, che possono non essere riproducibili in contesti ...