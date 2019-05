A Milano fa freddo | quindi il riscaldamento globale non esiste | reale la nuova copertina

optimaitalia

(Di lunedì 6 maggio 2019)Torniamo a parlare delle memorabili copertine di Libero, il giornale diretto da Vittorio Feltri che oggi 6 maggio ha deciso di ridare spazio alla questione del. Un "non problema" a quanto pare, un'emergenza che none a gettare acqua sul fuoco ci avrebbero pensato direttamente le condizioni meteo di questi giorni. La prima pagina con cui abbiamo aperto la settimana, infatti, ci porta l'esempio die delle sue rigide temperature, grazie alle quali abbiamo la possibilità di metterci alle spalle questa storia.Tutto vero, ilnonsecondo Libero e a darci prova dell'autenticità di questaci ha pensato il team di Bufale. La prima pagina di cui tanto si parla in queste ore è presente anche all'interno dell'archivio Facebook ufficiale. Il post in questione è facilmente raggiungibile all'interno del social network e, ...

