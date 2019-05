A Gaza una crisi breve | sanguinosa e soprattutto inutile

huffingtonpost

(Di lunedì 6 maggio 2019)L’accordo di cessate il fuoco a, mediato ancora una volta dagli egiziani, si basa sugli stessi punti raggiunti già un mese e mezzo fa, nel pieno della campagna elettorale israeliana: permesso al Qatar di far affluire 25 milioni di dollari al mese nelle esauste casse di Hamas; maggior afflusso di beni ai valichi di frontiera con Israele; allargamento a 25 miglia dalla costa del permesso di pesca.In cambio, Netanyahu aveva ottenuto la calma necessaria per arrivare alla scadenza del voto e vincere ancora una volta le elezioni.In sostanza, Hamas ha puntato sulla sua vittoria, ma il giorno dopo, le cose si sono fatte più difficili: la maggioranza di centrodestra si è ristretta di due seggi (da 67 a 65), molti partiti di estrema destra che dovrebbero comporre la maggioranza fanno resistenza, le cose si sono complicate anche in Cisgiordania, e quindi ...

