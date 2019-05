Operata al cervello, ha bisogno di cure! A 5 anni è stata rapita da 3 uomini, si cerca Maleah

(Di lunedì 6 maggio 2019) Apprensione negli Usa per la scomparsa di Maleah Davis, 5di Sugar Land, in Texas, per la quale è stato anche lanciato un Amber Alert. La piccola si trovava con il patrigno e il figlio di quest'ultimo, 2, in macchina per andare a prendere la madre all'aeroporto quando sono stati fermati da 3ispanici che prima hanno picchiato l'uomo fino a renderlo incosciente e poi hanno preso la bambina: "Èallo scorso mese e hadi cure". "Eravamo in macchina, poi ad un certo punto ho sentito uno strano rumore, come se avessi bucato una ruota", ha detto il patrigno alla polizia locale. Costretto ad accostare, è stato raggiunto dai 3 ispanici, che sono scesi da un camioncino blu. "Uno di loro ha fatto un commento, ha detto che Maleah sembrava una bambina molto carina e dolce". A quel punto il patrigno è stato colpito alla testa ed ha perso conoscenza. Quando ha riaperto gli occhi, dopo circa 24 ore dall'aggressione, il figlio era ancora lì ma la bambina non c'era più.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...