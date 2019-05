15 anni senza «Friends» | 20 lezioni sulla vita imparate da Chandler & co

Tempesta sul Lago di Garda : danni ingenti - l'acqua invade Desenzano : L'irruzione di aria fredda e instabile è giunta puntuale sull'Italia settentrionale, provocando un brusco calo delle temperature e un ritorno della neve a quote insolitamente basse per il periodo,...

Senza il baritono transgender qualcuno avrebbe notato il Don Giovanni di Tulsa? : Don Giovanni, l'eterno mascolino, sarà interpretato da una donna transgender in un allestimento che esordirà questo weekend a Tulsa, in Oklahoma. Per la prima volta un ruolo maschile (e così tanto) viene assegnato a un uomo diventato donna ma la notizia, dal versante del palco, si ridimensiona: dopo

Venticinque anni senza Ayrton Senna - campione di Formula 1 e idolo fuori dall'auto : La tragedia arriva ovunque, attraversa le tv, lascia un mondo e un Paese, il Brasile, tramortito dal dolore. Perch Senna non era uno come tanti, era un predestinato, il campione dei sogni e della ...

Senna - 25 anni senza Magic ma il mito sopravvive ancora : Per questo motivo venne soprannominato 'Magic' e conquistò il cuore di milioni di tifosi in tutto il mondo. In quel senso, per me e per altri, è stato il migliore di tutti. Senna non era un pilota e ...

Senna - 25 anni senza Ayrton - FOTO GALLERY : Imola, primo maggio 1994. Luogo e data di una delle tragedie sportive che ci hanno privato di uno dei più grandi forse, il più grande - personaggi del motorsport: Ayrton Senna. Sono passati esattamente 25 anni da quel giorno, eppure il ricordo del pilota brasiliano è ancora vivo ed emoziona allo stesso modo. Rivedere le sue interviste, le sue gare, risentire le sue parole provoca ancora oggi la pelle doca.Ieri come oggi. Tanto amato e ...

Regeni - Fico : “Da Al Sisi 3 anni di parole senza fatti - non le ascolto più. Rompere rapporti commerciali? Se ne occupa Di Maio” : Dal presidente egiziano Al Sisi abbiamo ascoltato tre anni di parole senza fatti, non le ascolto nemmeno più. Non hanno senso. Voglio i fatti, mentre l’Egitto non ha ancora nemmeno iniziato un processo“. A rivendicarlo il presidente della Camera, Roberto Fico, dopo l’approvazione in Aula alla Camera della commissione d’inchiesta sulla morte di Giulio Regeni. In merito all’ipotesi di interRompere i rapporti ...

F1 : 25 anni senza Ayrton - magico Senna campione eterno : La tragedia arriva ovunque, attraversa le tv, lascia un mondo e un Paese, il Brasile, tramortito dal dolore. Perché Senna non era uno come tanti, era un predestinato, il campione dei sogni e della ...

Caserta - maltrattate - picchiate e lasciate senza cibo due bambine di sei mesi e tre anni. Arrestati i genitori : Maltrattavano, picchiavano e lasciavano senza cibo le loro due figlie di sei mesi e tre anni. Con queste accuse, la Polizia ha arrestato i due genitori di 32 e 35 anni di Bellona, nel Casertano, dopo mesi di indagini partite dalla segnalazione di una maestra con la quale la maggiore delle due sorelle si era confidata. Negli arti della neonata sono state riscontrate anche fratture dovute alla cosiddetta shaking baby syndrome, un eccessivo e ...

Picchiavano e lasciavano senza cibo le figlie di sei mesi e 3 anni : Due sorelline, la più grande di tre anni, la piccola di appena sei mesi, maltrattate, picchiate e lasciate senza cibo e attenzioni. È la grave accusa a carico di due genitori di Bellona, nel Casertano, di 35 e 32 anni, finiti in carcere. Riscontrate anche fratture procurate agli arti della neonata dalla cosiddetta "shaking baby syndrome", ovvero da un eccessivo e violento scuotimento cui la bimba è stata sottoposta, peraltro - è emerso - solo ...

Rai Storia - 30 anni senza Sergio Leone - l'italiano che cambiò il West : Si spegne a Roma il regista Sergio Leone. Figlio d'arte, nei primi anni cinquanta, poco più che ventenne, scrive sceneggiature per i kolossal chiamati Peplum e ottiene i primi lavori come assistente ...

Senza esito le ricerche del novarese disperso sul Monte Rosa Aosta - L'uomo - 44 anni - ha preso attorno alle 6.30 di ieri - domenica 28 aprile - ... : Continuano Senza esito le ricerche, iniziate nella prima mattinata di oggi, lunedì 29 aprile, del 44enne novarese che risulta disperso sul Monte Rosa. La sola traccia certa è che L'uomo ha preso, ...

Matteo - 10 anni dopo a un passo da Cielo : presto sarà Beato - Senza Colonne News - Quotidiano di Brindisi : ... cioè la guarigione definitiva ed inspiegabile di una bambina, per cui la scienza ed i luminari della medicina non nutrivano più alcuna speranza, sembra aver dato una notevole accelerata alla sua ...

Ferrara in pensione due anni prima : il Tribunale di Napoli senza presidente da luglio : La domanda è arrivata a Roma qualche giorno fa. Dopo quattro anni e mezzo, il presidente del Tribunale di Napoli, Ettore Ferrara, lascia. Ha presentato una richiesta di pensione...

Serie B - Coda senza confini : "Gioco fino a 40 anni ma il fenomeno è papà" : Accettai e vidi il mondo oltre Cava. Vivevo con due compagni: prima un venezuelano e un milanese, poi un francese e un italo-tedesco. Sembra una barzelletta, ma fu un'esperienza fondamentale". Le ...