Zingaretti | Governo chiuso per polemiche | 27 maggio voltare pagina

Zingaretti : da governo un "buco nero" : 15.24 "La politica sulla sicurezza è diventata da dieci mesi un buco nero. Semplicemente, non c'è. Non esiste". Lo sostiene il segretario del Pd Zingaretti che in un post su Fb aggiunge: "Come non esiste la politica economica, coi 40 miliardi che mancano e il rischio di aumentare Iva e tagliare i servizi. Come non esiste la politica estera, ridotta a un abbraccio con Orban. E come non c'e' nemmeno quella sul lavoro".

Zingaretti : "Se crisi governo - si voti" : 21.17 "Io penso che quando si arriverà alla crisi bisognerà arrivare al voto, solo gli italiani potranno decidere come rimediare ai danni del governo. Se venissi convocato dal Capo dello Stato chiederei elezioni anticipate". Lo dice il segretario del Pd Zingaretti escludendo qualsiasi accordo con il M5S in caso di crisi. Sui tentativi di dialogo, anche negli anni scorsi, tra il M5S e il Pd poi naufragati, Zingaretti è netto:" Loro vogliono ...

Zingaretti : “Dopo le europee cadrà il governo e andremo a elezioni - no a esecutivi tecnici” : Secondo il segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, dopo le elezioni europee ci sarà una crisi di governo e la posizione del suo partito è chiara: nessuna alleanza con il Movimento 5 Stelle e no a un governo tecnico. Motivi per cui, secondo Zingaretti, si tornerà al voto in tempi brevi.Continua a leggere

Governo : Pd spaccato - Delrio apre al M5S ma Zingaretti non ci sta : Così l'ex ministro dello Sport Luca Lotti a cui si aggiunge Maria Elena Boschi: Di Maio vuole dialogare con il Pd se il Pd 'si redime'. Ma su cosa vuole dialogare il capo di un partito ...

Le 5 proposte di Nicola Zingaretti per “salvare l’Italia” : “Basta con il governo del nulla” : Nicola Zingaretti, segretario del Partito Democratico, ha illustrato il suo programma per rilanciare l'economia italiana: "Sono 5 i punti chiave per salvare l’Italia: un piano per il lavoro e per aumentare gli stipendi di chi guadagna poco, taglio delle tasse, rilancio degli investimenti pubblici e privati".Continua a leggere

S&P : Zingaretti - 'critica severa ma governo continua a litigare' : "Siamo preoccupati perchè questo Paese non ha una politica economica. C'è una maggioranza che fa finta di litigare, o litiga su tutto e non fa nulla. E dall'altra parte c'è un'opposizione che si sta ...

Zingaretti : pronti a raccolta firme per mandare Governo a casa : Zingaretti: "Abbiamo presentato una mozione di sfiducia e vedremo se questi litigi sono veri o falsi. Dal giorno dopo in Italia la raccolta firma".

Pd - caos Zingaretti-Calenda : ‘Mozione di sfiducia al governo’ - ‘no - solo su Siri’. Ma la legge non lo permette : Durante la presentazione dei candidati della lista Pd-Siamo europei, a Roma, emergono differenze di vedute tra Nicola Zingaretti e Carlo Calenda sul modo di opporsi al governo gialloverde. Per il segretario del Pd la strada giusta è “la mozione di sfiducia al governo per far venire fuori i finti litigi” tra Di Maio e Salvini. Per Calenda, invece, la mozione deve essere su Siri. Peccato, però, che la legge non preveda la mozione di ...

Zingaretti all'attacco : Nel governo litigi continui che bloccano l'italia : E' protagonista di 'una danza macabra sull'italia' dice il segretario del Pd presentando la lista unitaria per le europee e annuncia una battaglia durissima contro l'Esecutivo

Nicola Zingaretti : 'Il governo sta calpestando la Capitale - Pd pronto a intervenire in Parlamento' : di Mauro Evangelisti 'Per noi Roma, in quanto Capitale d'Italia, viene prima di tutto. In Parlamento ci faremo sentire, con la voce della logica e della competenza. Faremo la nostra parte'. , ...

Governo : Zingaretti - 'uso inquietante vicinanza con poteri mafiosi' : Castelvetrano (Trapani), 24 apr. (AdnKronos) - "La storia d'Italia è una storia diversa" rispetto a quanto accaduto "in questo anno di Governo", nel corso del quale "a parte i selfie, i sorrisi, le polemiche, le battute, l'uso spregevole che c'è del potere e, fatemelo dire, troppe volte c'è stato an

Governo : Zingaretti - 'preoccupato per prezzo che pagheranno italiani' : Castelvetrano (Trapani), 24 apr.(AdnKronos) - "A me non interessa fare l'indovino se ce a faranno, sono preoccupato per il prezzo che pagano gli italiani per colpa di questo Governo". Lo ha detto Nicola Zingaretti parlando con i giornalisti a Castelvetrano (Trapani). "Aumenta la benzina - dice - cro

Zingaretti : "Non c'è più un governo" : 21.42 "Un vicepremier, Salvini, dice che c'è un ottimo decreto crescita. L'altro vice-premier, Di Maio dice che non si è discusso nessun decreto crescita. Ma non provano un po' di vergogna?". Lo scrive Zingaretti segretario Pd su Facebook. "La verità è che in Italia non c'è più un governo. E questa sera il Paese ha assistito a uno spettacolo indecente: attaccati alle poltrone con la colla", conclude Zingaretti.