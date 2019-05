WTA Madrid – Naomi Osaka non dà scampo alla Cibulkova | la giapponese vola al secondo turno

Tennis - WTA Madrid 2019 : esordio vincente per Petra Kvitova. Avanti anche Azarenka - Barty e Garcia : Comincia nel migliore dei modi a Madrid la difesa del titolo per Petra Kvitova. La ceca, vincitrice lo scorso anno del torneo spagnolo, ha sconfitto al primo turno abbastanza agevolmente l’americana Sofia Kenin in due set con il punteggio di 6-1 6-4. Kvitova è staccata di 136 punti da Naomi Osaka e ha come obiettivo in queste settimane (tra Roma e Roland Garros) a diventare la nuova numero uno del mondo. Tra le big ottima prestazione anche ...

WTA Madrid - Kvitova parte col piede giusto : Kenin ko : WTA Madrid, Petra Kvitova ha superato in due set l’americana Kenin: Strycova o Mladenovic al secondo turno? WTA Madrid, Petra Kvitova ha superato il primo turno del torneo sulla terra spagnola battendo l’americana Kenin in due set. Una gara ben giocata dalla ceca, abile a chiudere il primo set col punteggio di 6-1 ed a vincere per 6-4 la seconda partita nonostante la Kenin fosse salita di livello. Adesso la testa di serie ...

WTA Madrid – Prova di forza di Vika Azarenza - battuta senza appello in due set la russa Kasatkina : La tennista bielorussa non dà scampo alla propria avversaria, superandola con il punteggio di 7-5, 6-4 Viktoria Azarenka avanza al secondo turno del torneo WTA di Madrid, la bielorussa stende in due set la Kasatkina con il punteggio di 7-5, 6-4. Tutto facile per la numero 50 del ranking, che non lascia spazio alla propria avversaria per esprimere il proprio tennis. Match tirato soprattutto nel primo set, nel quale l’Azarenka riesce a ...

WTA Madrid – Troppa Kuznetsova per la Sabalenka - la russa stacca il pass per il secondo turno : La tennista russa non lascia scampo alla propria avversaria, superandola in due set con il punteggio di 7-5, 6-4 Svetlana Kuznetsova stacca il pass per il secondo turno del torneo WTA di Madrid, battendo in due set Aryna Sabalenka. Tutto facile per la russa nel confronto con la bielorussa, costretta ad arrendersi allo strapotere della propria avversaria, entrata nel tabellone principale grazie ad una wild card. La Kuznetsova si impone con ...

WTA Madrid – Ostapenko sul velluto contro la Pavlyuchenkova - la lettone si impone in due set : La tennista lettone si impone senza problemi sulla propria avversario, staccando il pass per il secondo turno del torneo Jelena Ostapenko accede al secondo turno del torneo WTA di Madrid, la lettone non lascia scampo alla Pavlyuchenkova imponendosi in due set con il punteggio di 6-2, 6-1. Partita nettamente dominata dalla numero 31 del ranking, abile ad irretire l’avversaria con il proprio gioco chiudendo la contesa dopo un’ora ...

WTA Madrid – Camila Giorgi dà forfait : il polso fa ancora male - la tennista azzurra non ci sarà : Camila Giorgi costretta a saltare il WTA di Madrid: la tennista italiana ancora fuori per il solito problema al polso che la sta limitando da diverse settimane Dopo aver saltato Praga e Istanbul, nonchè aver fatto da spettatrice alla sconfitta dell’Italia di Fed Cup contro la Russia, Camila Giorgi ha annunciato il suo forfait anche dal WTA Premier di Madrid. La tennista azzurra è ancora alle prese con il consueto problema al polso ...

WTA Madrid - Naomi Osaka si allena alla Rafa Nadal Academy per preparare il torneo : WTA Madrid, Naomi Osaka è alla ricerca della forma migliore dopo un inizio di stagione tra alti e bassi: allenamenti a Manacor La 21enne giapponese, numero 1 del ranking mondiale, Naomi Osaka, che si è ritirata sabato scorso dalla semifinale di Stoccarda a causa di un problema ai muscoli addominali, sta preparando in questi giorni all’Accademia Rafa Nadal di Manacor il suo assalto al torneo di Madrid. La campionessa nipponica si ...

