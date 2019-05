Vuota e sola | la provincia del Bar dello Sport ha sostituito il mondo antico

ilgiornale

(Di domenica 5 maggio 2019) Aurelio Picca I delitti più efferati si compiono in paesi dove vigevano valori familiari e religiosiChe laitaliana non sia più il citato e trito «Bar», lo struscio, l'amante che tutti sanno esistere e nessuno vede, il biliardo, la briscola; e poi ladegli artigiani, dei barbieri, dei sarti, appunto; e per alzare di molti toni quella malinconica, ma di cuore che pompa umanità, del livornese Piero Ciampi...Ecco, è agli atti da tempo remoto che quella roba genetica sia fottuta e ormai catalogata alla voce:. Ma proprio per chi ricorda il profumo di lavanda e l'odore di segatura e ha osservato le camicie stirate per una eterna parata quotidiana, oggi che legge i fatti di cronaca provenienti dall'ex, non può che turarsi il naso e bendarsi gli occhi per il puzzo di merda e per la stessa che vi galleggia.Pare che le ...

