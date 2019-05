huffingtonpost

(Di domenica 5 maggio 2019) Ha fatto un sogno: “Far dialogare Matteo Salvini e Mimmo Lucano”. E ha visto come potrebbe funzionare: “Il primo respinge gli immigrati che vogliono arrivare. L’altro ha una soluzione per gli immigrati che sono già qua e a cui nessuno sa cosa far fare. Un piano perfetto”.L’appuntamento conè alle quattro del pomeriggio. Casa sua, a Roma, è in un edificio del 1880, in cui hanno abitato Palazzeschi e Adelaide Ristori, una grande attrice dell’ottocento, con una vita e un matrimonio da romanzo. Suono al campanello. Non risponde nessuno. Riprovo: silenzio. Insisto: niente.“Mi spiace, ma si è dimenticato del vostro incontro”, mi dice al telefono il suo assistente. “Ripassa alle otto, se puoi”. Alle otto,entra in casa e accende la televisione sul Tg di Mentana. Si abbandona ...

Marco_chp1 : RT @HuffPostItalia: Vittorio Sgarbi: 'È assurdo che Alberto Bonisoli sia Ministro della cultura e io no' - artistep : RT @b_ludvig: Vittorio Sgarbi contro Papa Francesco: 'accolga i migranti in Vaticano - HuffPostItalia : Vittorio Sgarbi: 'È assurdo che Alberto Bonisoli sia Ministro della cultura e io no' -