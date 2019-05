VIDEO Canelo Alvarez-Jacobs | Mondiale boxe pesi medi | highlights e sintesi Vittoria

oasport

(Di domenica 5 maggio 2019) Alla T-Mobile Arena di Las Vegas (USA) è andato in scena l’attesissimo incontro trae Danielvalido per ilWBA, WBC, IBF dei. Il fuoriclasse messicano è riuscito a imporsi per verdetto unanime proprio sul filo di lana (115-113, 115-113, 116-112) grazie a due round conclusivi combattuti da assoluto protagonista e in cui ha spezzato la resistenza del coriaceo statunitense che gli ha tenuto testa per l’arco dell’intero confronto. Il 28enne di Guadalajara aggiunge dunque la cintura IBF al suo bottino e si conferma come uno dei migliori pugili in circolazione a livello assoluto. Di seguito ilcon glie ladi-DanielWBA, WBC, IBF deiVS DANIEL(WBA, WBC, IBF):ARTICOLI CORRELATI:La ...

