Valentina Vignali torna a parlare del tumore alla tiroide | il racconto

Grande Fratello 16 - Valentina Vignali : "Daniele? Un amico. Non mi permetterei di mancare di rispetto al mio fidanzato" : Guendalina Canessa, nelle ultime ore, ha dialogato approfonditamente, con Martina Nasoni, convinta che Valentina Vignali abbia un debole per Daniele Dal Moro.prosegui la lettura Grande Fratello 16, Valentina Vignali : "Daniele? Un amico. Non mi permetterei di mancare di rispetto al mio fidanzato" pubblicato su Gossipblog.it 04 maggio 2019 15:46.

Grande Fratello - Valentina Vignali su Soleil : 'Non mi è mai piaciuta - meglio Bionditudo' : A quasi un mese dall'inizio della sedicesima edizione del Grande Fratello , alcuni concorrenti sono tornati ad occuparsi di un personaggio che era stato menzionato da Barbara D'Urso nel corso della prima puntata: Soleil Sorgè. Commentando con Gianmarco Onestini di quando lui entrò nella Casa per raccontare a Luca del tradimento della fidanzata, Valentina Vignali ha palesato il pensiero poco carino che ha sull'ex corteggiatrice, usando anche ...

GF16 - Valentina Vignali svela : 'Ivana ha avuto comportamenti intimi con Gianmarco' : Ieri sera, 29 aprile, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello 16. La trasmissione è stata ricca di colpi di scena e sorprendenti novità, tra cui l'ingresso in casa di Guendalina Canessa come nuova concorrente. L'eliminata della serata è stata invece Ivana Icardi, che prima di abbandonare la casa ha avuto modo di confrontarsi con il proprio fidanzato. La sorella di Mauro Icardi si è mostrata in atteggiamenti intimi con Gianmarco ...