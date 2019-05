Vaccini | “auguri di morte” al sindaco Rimini dopo segnalazioni | ordinanze e sanzioni

meteoweb.eu

(Di domenica 5 maggio 2019) IldiAndrea Gnassi,la segnalazione in Procura di 10 famiglie “no vax” e la nuova ordinanza che prevedegiornaliere fino a 500 euro per coloro che non vaccinano i figli, è oggetto di critiche via internet, ed ha ricevuto anche “auguri di morte”. Il primo cittadino ha precisato che negli ultimi dieci giorni ha ricevuto anche inviti ad andare avanti assieme a provvedimenti simili emanati da altri Comuni romagnoli come Cesena.L'articolo: “auguri di morte” alMeteo Web.

curiosamen : RT @ilmauryme: @GiuliaGrilloM5S @GiuseppeConteIT Mi scusi ministro Lorenzin, ah scusi Ministro Grillo mi spiace ma per le boiate che sta fa… - ilmauryme : @GiuliaGrilloM5S @GiuseppeConteIT Mi scusi ministro Lorenzin, ah scusi Ministro Grillo mi spiace ma per le boiate c… - Andrez1si : RT @schumyno: @RobertoBurioni @matteorenzi Scripta manent. -