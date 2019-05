Usa-Cina | Trump alza i dazi dal 10 al 25% su import da Pechino per 200 miliardi di dollari

5G - così gli Usa hanno ceduto alla Cina il business delle reti : Il Telecommunications Act del 1996 viene considerato un atto chiave nella perdita di leadership: entrarono nuovi competitor e molte aziende americane fecero fatica. Inoltre fu in quell’occasione che gli Stati Uniti decisero di sviluppare una loro tecnologia di rete, mentre l’Europa aveva scelto il Gsm che divenne poi standard globale. E così gli Stati Uniti rimasero al palo...

Armi - a spendere di più sono Usa e Cina. E Pechino vuole diventare una grande potenza militare entro il 2050 : Mentre i negoziati commerciali tra Cina e Stati Uniti proseguono senza sosta, permane il sospetto più o meno condiviso che la rimozione delle tariffe incrociate non basterà a placare una rivalità ormai trasversale. Dalla supremazia tecnologica alla definizione di nuove “alleanze” sullo scacchiere globale. Un’ultima conferma arriva dal rapporto annuale dello Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), istituto ...

Venezuela-Libia - guerra fredda 2.0 Russia? No - Usa -Cina la vera sfida : Dal Venezuela alla Libia fino al Medio Oriente. Sembra di essere tornati alla guerra fredda . Ma oggi la vera sfida è tra Usa e Cina. La Russia? Serve a Trump in funzione anti tedesca Segui su affaritaliani.it

Avengers - dati sbalorditivi anche in Usa e Cina : quasi 2 miliardi nel mondo : guarda la video recensione , rallenta ma continua a ma Cina re incassi. Ieri il cinecomic Marvel ha ottenuto altri 655mila euro con 93mila spettatori e ora il suo totale italiano è di 23,3 milioni con 3,...

Avengers - dati mostruosi anche in Usa e Cina : quasi 2 miliardi nel mondo : guarda la video recensione , rallenta ma continua a ma Cina re incassi. Ieri il cinecomic Marvel ha ottenuto altri 655mila euro con 93mila spettatori e ora il suo totale italiano è di 23,3 milioni con 3,...

Duro attacco di ex ministro iracheno : l’Isis ora è “strumento” degli Usa contro Cina e Russia : Il leader dello Stato Islamico (Isis), Abu Bakr al Baghdadi, sarebbe diventato assieme a quel che è rimasto della sua organizzazione "uno strumento" degli Stati Uniti nel confronto globale con un "asse" guidato da Russia e Cina che comprenderebbe anche Iran, India, Corea del Nord e anche la Turchia. Di questo ne è convinto l'ex ministro degli Interni iracheno , Baqir Jabr al Zubeidi, il quale arriva ad affermare anche che le stragi di pasqua in ...

F35 - uno degli aerei militari inabissato al largo del Giappone. Usa temono ritrovamento da parte di Russia e Cina : Quella in corso da circa 20 giorni, al largo delle coste giapponesi, è una delle operazioni navali congiunte più imponenti che si ricordi fra la Marina americana e la Forza di Autodifesa Marittima, ciò che in termini concreti rappresenta la marina militare di Tokyo. L’obiettivo della missione è il recupero dei resti di un F-35A, di cui si sono perse le tracce lo scorso 9 aprile. Le cause dell’incidente sono ufficialmente avvolte nel mistero. La ...