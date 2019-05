Usa | Biden | tutelare diritto voto | con Trump si rischia segregazione

Usa - Biden : con Trump torna segregazione : 1.34 "Il diritto di voto va tutelato: con l'amministrazione Trump rischiano di tornare le leggi Jim Crow, quelle che crearono e mantennero la segregazione razziale negli Stati Uniti". Lo afferma Joe Biden, candidato democratico alla Casa bianca, aprendo la sua campagna elettorale in South Carolina, dove gli elettori afroamericani giocano un ruolo importante nel processo di nomination democratica.

Presidenziali Usa - Joe Biden scende in campo per il 2020. E’ la sua terza volta : “Siamo in guerra per l’anima di questa nazione”. Con questa frase, in un video postato su Twitter, Joe Biden annuncia la sua candidatura alla presidenza degli Stati Uniti. “Se diamo a Donald Trump otto anni alla Casa Bianca – dice Biden nel video – cambierà per sempre e in modo sostanziale il carattere di questa nazione. E io non posso stare a guardare”. Per Biden è la terza campagna presidenziale, dopo due tentativi senza successo nel 1988 e ...

Presidenziali Usa - Biden si candida : 14.26 Joe Biden ha annunciato la sua candidatura per le Presidenziali Usa del 2020. In un videomessaggio pubblicato sui social media, il 76enne ex vice presidente dell'amministrazione Obama ha attaccato direttamente il presidente Trump, affermando che "siamo in battaglia per l'anima di questa nazione. Sono in gioco i valori chiave, il nostro ruolo mondiale, la stessa democrazia, tutto ciò che caratterizza l'America". Nei primi sondaggi, Biden ...

