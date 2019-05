Upas | trame al 10 maggio | Diego vuole prendere possesso del nuovo appartamento

Upas - trame al 17 maggio : Constantin viene arrestato : Continuano a tenere incollati al piccolo schermo i milioni di telespettatori italiani le vicende dei protagonisti della longeva soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole' che riesce ad attirare un pubblico eterogeneo. I colpi di scena sono sempre dietro l'angolo portando nuovi cambiamenti nella vita degli abitanti di palazzo Palladini. Nel corso delle recenti puntate ha fatto ritorno la figura di Prisco intenzionato a mettere in atto la vendetta ...

Upas - trame al 3 maggio : si avvicina la possibilità per Franco di usare le gambe : Lunedì 29 aprile ha inizio una nuova settimana in compagnia della soap opera di Rai 3 Un posto al sole, trasmessa sin dal 21 ottobre 1996; una 'telenovela all'italiana' che si distingue per la sua capacità di attirare un pubblico eterogeneo. L'attenzione principale viene posta intorno al personaggio di Franco, al centro di una sorta di incubo a causa di quanto accaduto nel corso della colluttazione con Manlio. Il marito di Angela ha avuto il ...

Upas - trame al 26 aprile : Vittorio fa i conti con il calo di followers : continuano le vicende dei protagonisti della soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole' in onda sul piccolo schermo dal 21 ottobre 1996 e che ha avuto la capacità di attirare un pubblico eterogeneo nel corso degli anni. Le anticipazioni degli appuntamenti che vanno in onda sul piccolo schermo alle ore 20:45 svelano che sarà al centro dell'attenzione delle trame il personaggio di Vittorio. Il figlio del comandante sta vivendo un momento complicato ...

Upas - trame dal 22 al 26 aprile : Ferri e Filippo ricattati : Le puntate di Un posto al sole della prossima settimana apriranno diverse nuove storyline, ovviamente verrà dato molto spazio alla misteriosa lettera che ha ricevuto Roberto Ferri, ma oltre a questo intrigo saranno proposti numerosi nuovi intrecci. A seguire le trame degli episodi che andranno in onda tra lunedì 22 e venerdì 26 aprile. La lettera misteriosa Dopo aver ricevuto un'inquietante lettera, Ferri e Filippo saranno agitatissimi e ...

Upas - trame al 26 aprile : Denis confuso - Patrizio torna sul set : Nella puntata di Un posto al sole andata in onda ieri sera abbiamo visto che Denis ha confidato a Giulia di aver baciato l'amica Lucia. La donna ci è rimasta malissimo e l'ha cacciato di casa. Il Lamberti, però, è tornato alla terrazza e ha chiesto a Nico di comunicare alla madre che l'indomani sarebbe tornato a Palazzo Palladini per parlare con lei. Le anticipazioni della prossima settimana, ovvero dal 22 al 26 aprile, ci raccontano, invece, ...

Upas - trame dal 22 al 26 aprile : Filippo e Roberto alle prese con le proprie coscienze : Lunedì 22 aprile ha inizio una nuova settimana in compagnia della più longeva soap opera italiana, 'Un posto al sole' ispirata alla serie televisiva australiana intitolata 'Neighbours'. Il format ha la capacità di coinvolgere qualsiasi fascia d'età, per l'eterogeneità delle tematiche trattate nel corso degli appuntamenti. Le anticipazioni degli episodi che vanno in onda sul piccolo schermo dal 22 fino a venerdì 26 aprile rivelano che Ferri ...

Upas anticipazioni - trame dall'8 al 12 aprile : Mimmo e Maurizio tornano all'attacco : Anche questa settimana ad Un Posto al Sole ci attendono molte emozioni. La settimana scorsa abbiamo scoperto che Mimmo (Antonio Fattorusso) e Maurizio (Andrea Galasso) non sono semplicemente dei teppisti, ma due veri e propri delinquenti, capaci di compiere una rapina a mano armata al Vulcano. Questa settimana si tornerà a parlare di loro, come si può leggere nelle anticipazioni delle puntate che andranno in onda dall'8 12 aprile. Mimmo e ...

Upas - trame al 19 aprile : le azioni di Marina sconvolgono Alice : Lunedì 15 aprile comincerà una nuova settimana con la longeva soap opera di Raitre "Un Posto al Sole" che ha debuttato nel lontano 1996 e ancora oggi fa regolarmente parte del palinsesto della Tv di Stato. Si prospettano una serie di cambiamenti importanti per alcuni protagonisti della serie, destinati a stimolare la curiosità dei telespettatori. Alberto, ad esempio, continuerà ad approfittare dell'assenza di Valerio per imporsi come titolare ...

Upas - trame al 19 aprile : Arianna porta una pistola al Vulcano : Continuano a sorprendere i milioni di telespettatori italiani le vicende dei protagonisti della longeva soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole' capace di attirare l'attenzione di un pubblico eterogeneo. Nuovi intrighi e colpi di scena riguardano gli abitanti dello storico Palazzo Palladini, alle prese con dei cambiamenti nella loro vita. Gli spoiler degli appuntamenti che vanno in onda sul piccolo schermo da lunedì 15 fino a venerdì 19 aprile ...

Upas - prossime trame : Rossella sarà adulata da Mimmo - Arianna dirà addio a Kim : Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea 'Un posto al Sole'.Per la seconda settimana di aprile, che andrà dall’8 al 12, saranno molteplici i colpi di scena a cui assisteremo. Primo tra tutti sarà il continuo interessamento di Mimmo nei confronti di Rossella, che avrà come unico scopo quello di inviare un chiaro messaggio a Michele. Anche Arianna sarà al centro delle scene durante la suddetta settimana, in ...

Anticipazioni Upas - trame al 12 aprile : il dolore di Arianna e la paura della Graziani : Sono molte le vicende che le Anticipazioni di Un posto al sole raccontano per quanto riguarda le trame e le vicende di Palazzo Palladini. Si parla molto di Silvia, la quale non solo deve affrontare la crisi nel rapporto tra Alex e Vittorio, ma anche il trauma per alcune rapine. Un’importante decisione attende Valerio, mentre Arianna dovrà affrontare un grande dolore. Proseguono anche le linee narrative che riguardano Niko e Susanna da un lato e ...

Upas - trame prossima settimana : Alex - Arianna e Andrea in pericolo - Diego delude il padre : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Un posto al sole, la soap opera italiana in onda da molti anni su Rai 3. Le anticipazioni delle puntate in onda dall'1 al 5 aprile svelano che Diego sarà protagonista di violenti liti con Raffaele e Rossella, mentre Andrea, Alex e Arianna saranno coinvolti in un incidente al Caffè Vulcano. Upas anticipazioni dall'1 al 5 aprile: tensione tra Diego e Raffaele Le anticipazioni delle puntate di Upas in onda la ...

Upas - trame al 5 aprile : Roberto lascia qualsiasi tipo di incarico ai Cantieri : Lunedì 1 aprile ha inizio una nuova settimana con la longeva soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole' in onda sul piccolo schermo dal 21 ottobre 1996 e capace di attirare il pubblico. Gli spoiler degli episodi che vanno in onda fino a venerdì 5 aprile svelano che finirà al centro dell'attenzione delle trame il personaggio di Roberto alle prese con un momento di crisi. Michele non capirà che sta correndo un grave rischio dopo essersi schierato ...

Upas - trame fino al 29 marzo : Diego scopre che Beatrice è confusa sui sentimenti per lui : Continuano a sorprendere i milioni di telespettatori italiani le vicende dei protagonisti della longeva soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole' capace di attirare l'attenzione del pubblico. Gli spoiler delle puntate che andranno in onda sul piccolo schermo da lunedì 1° fino a venerdì 7 aprile rivelano che finirà al centro delle trame il personaggio di Franco. Beatrice sarà messa alle strette dal padre di Diego preoccupato per il destino del ...