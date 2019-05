United | addio Champions - Passo falso dell' Arsenal - Higuain trascina il Chelsea al terzo

Calciomercato - Pogba verso l’addio allo United : c’è movimento attorno al “Polpo” : Paul Pogba sembra non resistere al richiamo del Real Madrid, club pronto a far carte false per portarlo in Spagna dallo United Paul Pogba si appresta a lasciare il Manchester United nella prossima estate, al termine di una stagione ricca di alti e bassi all’interno della quale ha creato non poco scompiglio con le sue liti con Mourinho. Le voci che vorrebbero Pogba lontano da Manchester sono sempre maggiori, ultime in ordine di tempo ...