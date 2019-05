Una startup italiana che facilita deal globali tra aziende | la storia transatlantica di

Google - lascia Schmidt - l’uomo che ha trasformato Una startup in Big G : (Foto: John Lamparski/Getty Images) A 64 anni Eric Schmidt proprio non ci pensa ad andare in pensione. Almeno non del tutto. Ma lascia Google, anzi la holding Alphabet, varata nel 2015 per riordinare la galassia di Big G, dopo 18 anni. I primi, in particolare, sono stati quelli essenziali. Schmidt veniva da una lunga carriera nel mondo dell’ingegneria informatica – in Sun Microsystems, per esempio, arrivò a ricoprire numerose cariche importanti ...

7 startup italiane che cercano fortUna a Londra : Open innovation, fintech, intelligenza artificiale. Sono solo alcuni dei settori coperti dai 40 startupper italiani che dal 10 al 12 aprile si sono presentati a Londra, accompagnati da Smau in collaborazione con l’Istituto per il commercio estero. Fabrizio Bellomo e Giuseppe Laudanno, fondatori di Dobedoo (foto: Laura Aldorisio) Dobedoo “Siamo a Smau proprio perché abbiamo bisogno di internazionalizzare il servizio. E nella maniera più ...

Una startup inventa il borsellino digitale che mette a rendita i risparmi : Oval Money (foto: ufficio stampa) Salvadanaio digitale o metodo di pagamento? Fino a un po’ di tempo fa una cosa escludeva l’altra, ma non è più così: per festeggiare i suoi primi due anni di vita, Oval Money, società fintech italiana, ha deciso di mettere un piede nel settore (affollato) dei pagamenti digitali con Oval Pay, un conto con tanto di Iban e carta, che permette di pagare anche via smartphone usando Google Pay e Apple Pay. Conto che ...

Una società sta per investire 30 milioni nelle startup italiane : Luigi Capello, ad di LVenture Group (foto LVenture) Buone notizie per le startup italiane. LVenture Group, fondo che gestisce capitali di rischio per supportare lo sviluppo delle imprese innovative nel nostro Paese, ha presentato il piano industriale per i prossimi anni, e prevede un totale di 30 milioni di euro di investimenti e, a partire dal 2020, dividendi distribuiti agli azionisti pari al 15% degli utili riportati. Proprio gli investimenti ...

[La storia] Assegni bancari cartacei addio grazie ad Una startup italiana : ecco come saranno quelli digitali del futuro : Siamo davvero entrati in una nuova fase storica dell'economia, anche se molti continuano a non capirlo. 1 aprile 2019

I pro e i contro di aprire Una startup in Germania : L'economia startup berlinese Il panorama è dominato da imprese che offrono servizi, tra le quali le più rappresentate e destinatarie della più grande fetta di investimenti sono le attività di e-...

Holidu : come nasce Una startup di successo : Possiamo lanciare un nuovo paese in una settimana Più dell’80% delle startup tedesche pensano di internazionalizzare, ma come ci si può aprire a nuovi mercati con successo? Quali sono le sfide per le startup che vogliono crescere rapidamente a livello internazionale? Quali sono gli ostacoli e le peculiarità a livello locale che devono essere presi in considerazione? Step 1: garantisci la scalabilità fin dall’inizio L’idea di ...

Una startup ha inventato l’alternativa smart ai bicchieri di plastica usa e getta : Pcup, il bicchiere in plastica alternativo a quelli usa e getta (foto Pcup) Ogni anno finiscono nell’oceano circa 8 milioni di tonnellate di plastica. I problemi non sono legati solo alle tecnologie di riciclo, che non sono ancora in grado di rispondere alla complessità e alla molteplicità dei materiali plastici in circolazione, ma anche ai cosiddetti prodotti monouso: piatti, bicchieri, stoviglie e altri accesori che, nella maggior parte dei ...

E-commerce : Una nuova startup tutta italiana agevolerà i piccoli produttori della food industry : Agevolare la presenza online di piccoli produttori e micro imprese, valorizzando le specialità del territorio. Una startup italiana ha pensato agli imprenditori del food creando una piattaforma che permette di gestire un E-commerce in completa autonomia, raggiungendo clienti ovunque con le potenzialità del web. Questa è la mission di Qualimenti, un portale nato da un progetto di cinque giovani imprenditori che ha l’obiettivo di accompagnare nel ...

Hai Una startup del foodtech? Starbucks ha 100 milioni da investire : Il colosso mondiale del caffè Starbucks due giorni fa ha annunciato che investirà 100 milioni di dollari in Valor Siren Ventures, nuovo fondo della società finanziaria Valor Equity Partners. Nello specifico con questa operazione Starbucks immetterà propri capitali in un progetto di sviluppo che potrà garantirle un posto di rilievo come partner di future startup innovative nei settori collegati alla produzione e alla commercializzazione del cibo, ...

Grazie ai suoi dipendenti la sua startup ha successo : il ceo regala a tutti Una vacanza a Ibiza : Massimiliano Squillace, imprenditore 40enne alla guida della Entire Digital Publishing, ha donato ai suoi 15 dipendenti tre giorni di vacanza a Ibiza.Continua a leggere

Una startup lancia l'ecommerce dei giocattoli usati : Il club dei giocattoli permetterà di riciclare i balocchi usati. Si potrà fare un abbonamento mensile al sistema di ecommerce o provarli in anteprima