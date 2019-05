Un turista è morto facendo kitesurf in una tempesta di vento a Marsala : Un turista tedesco di 40 anni è morto mentre faceva kitesurf allo Stagnone di Marsala, in Sicilia. L'uomo era insieme a un un gruppo di amici quando una folata improvvisa di vento lo ha fatto volare ...

Un turista francese è morto in un naufragio causato dal maltempo in Sardegna : Lunedì un turista francese è morto in un naufragio causato dal maltempo in Sardegna. L’uomo si trovava sulla sua barca a vela davanti alle coste di Porto Corallo, nel Comune di Villaputzu, nella provincia del Sud Sardegna, quando il forte vento

Barca si rovescia in Sardegna per il vento : morto un turista francese| Meteo|Video : Per il forte vento di scirocco l’imBarcazione si è capovolta: l’uomo è finito in acqua ed è annegato. Salva la donna che si trovava con lui. Danni in Sicilia

Barca si rovescia in Sardegna per il vento : morto un turista francese| Meteo : Davanti alle coste meridionali dell’isola, per il forte vento di scirocco l’imBarcazione si è capovolta: l’uomo è finito in acqua ed è annegato. Salva la donna che si trovava con lui

Maltempo - si ribalta barca : morto turista francese in Sardegna. Pioggia e vento in tutta Italia : a Palermo tettoie staccate : Un turista di nazionalità francese è morto al largo di Porto Corallo, in provincia di Cagliari, dopo che la barca a vela su cui si trovava è stata ribaltata dal forte vento di scirocco: salva la donna che si trovava con lui e il loro cane. Il corpo dell’uomo è stato trovato solo più tardi incagliato tra gli scogli: vittima del Maltempo che ha colpito la Sardegna nel giorno di Pasquetta. Come da previsioni, il cielo nero, la Pioggia e appunto il ...

Sardegna - naufragio per maltempo/ Morto turista francese verso Porto Corallo : maltempo in Sardegna, Morto un turista francese in barca a vela dopo naufragio a Porto Corallo: salvata la compagna col cane

Barca si rovescia in Sardegna per il vento : morto un turista francese| Maltempo in Italia : Davanti alle coste meridionali dell’isola, per il forte vento di scirocco l’imBarcazione si è capovolta: l’uomo è finito in acqua ed è annegato. Salva la donna che si trovava con lui