Un Posto al Sole trame al 17 maggio | Constantin arrestato | Ciro e Angela vicini

(Di domenica 5 maggio 2019) Numerosi colpi di scena in arrivo nelle puntate di "Unal" che andranno in onda su Raitre dal 13 al 17. Se Raffaele vivrà un momento di crisi, aumenterà invece la complicità tra. Infine ci sarà un'ottima notizia per Filippo Ferri.Unal: Raffaele va a trovare Diego Le anticipazioni di "Unal" inerenti gli episodi che verranno trasmessi da lunedì 13 a venerdì 17su Raitre, rivelano che Prisco tornerà ad essere una minaccia per Franco e. Raffaele, invece, vivrà un momento di solitudine che comincerà ad opprimerlo: solo Ornella e un amico saranno per lui un'ancora di salvezza.Nel frattempo, Alex comincerà a nutrire dei dubbi in merito alla sua tormentata storia con Vittorio a causa del ritorno di Anita.chiederà adi sorvegliare le mosse di Franco, temendo che questi possa fare qualcosa di azzardato contro ...

