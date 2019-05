Tweet di Trump | da venerdì 10 maggio dazi al 25% su 200 mld Made in China

Donald Trump - il network HBO : “Il presidente non utilizzi più i meme del ‘Trono di Spade’ nei Tweet per motivi politici” : HBO chiede a Donald Trump di smetterla di utilizzare i meme che si richiamano alla serie Il Trono di Spade nei suoi tweet. Il network televisivo che produce la famosa serie ha chiesto al presidente degli Stati Uniti di non utilizzare “la proprietà intellettuale” della serie “per motivi politici”. Il riferimento è a uno degli ultimi tweet del presidente, quello successivo alla conferenza stampa del ministro della ...

Donald Trump e il Tweet a tema Game of Thrones : la risposta di HBO - Sly TG24 - : "Nessuna collusione, nessuna ostruzione. Per gli hater e i democratici radicali di sinistra, Game Over", scrive il tycoon copiando la grafica della serie tv per festeggiare la conclusione dell'...

Mr Trump - Tweet about Libya now! : New York. A questo punto, per quanto improbabile possa suonare questa richiesta, ci vorrebbe un tweet del presidente americano Donald Trump sulla Libia. Chiaro, sferzante e definitivo. La situazione attorno alla capitale Tripoli va verso lo scenario peggiore, quello di uno scontro prolungato tra due

Trump silura la ministra dell’Interno con un Tweet : sono stanco di onda migranti : L'amministrazione Trump perde un altro pezzo. Dopo le dimissioni lo scorso dicembre del capo del Pentagono Jim Mattis e del chief of staff della Casa Bianca John Kelly, se ne va anche la ministra dell'Interno, uno dei pochi volti femminili del governo. Trump ha liquidato anche lei con un tweet: "Il segretario della Homeland Security Kirstjen Nielsen lascera' la sua posizione e vorrei ringraziarla per il suo servizio", ha cinguettato. "Ho il ...

Russiagate : il silenzio di Trump - oltre 24 ore senza un Tweet : Donald Trump ancora in silenzio: sono piu' di 24 ore che il presidente americano non twitta. Un 'record' secondo alcuni osservatori, visto che in media il presidente twitta 11-12 volte al giorno. ...

Trump cancella con un Tweet 52 anni di storia : 'Usa riconoscono la sovranità di Israele sul Golan' : "Dopo 52 anni è il momento per gli Stati Uniti di riconoscere in pieno la sovranità di Israele sulle Alture del Golan", ha twittato Donald Trump, imprimendo un'altra svolta epocale alla politica ...