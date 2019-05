Trump | dazi più alti da venerdì su prodotti cinesi per 200 miliardi $

Tweet di Trump : da venerdì 10 maggio dazi al 25% su 200 mld Made in China : Il Presidente Usa si è evidentemente "stancato" per trattative commerciali fra Stati Uniti e Cina che procedono ma ''troppo lentamente'': da venerdì 10 maggio saliranno dal 10% al 25% i dazi americani ...

Dazi Usa sulle auto europee? Trump : 'Vediamo cosa succede' : La guerra dei Dazi tra Stati Uniti e Cina e tra Usa e Unione europea è uno degli elementi che, insieme anche alla Brexit, condiziona l'economia mondiale da oltre un anno. Nel 2018 gli Stati Uniti ...

Con i dazi di Trump rischia il 50% del cibo italiano negli Usa : Ci sono le condizioni per evitare uno scontro dagli scenari inediti e preoccupanti che rischia di determinare un pericoloso effetto valanga sull'economia e sulle relazioni tra Paesi alleati', ha ...

Dazi : via ufficiale da Trump - “a rischio il 50% del cibo italiano in USA” : Parte ufficialmente la procedura per far scattare i Dazi Usa nei confronti dell’Unione Europea con la richiesta alle parti interessate di partecipare ad una consultazione pubblica fissata dal Dipartimento del Commercio statunitense entro il termine del 6 maggio. E’ l’allarme lanciato da Coldiretti e Filiera Italia nel sottolineare che la black list dei prodotti europei da colpire con Dazi ha un importo complessivo di 11 miliardi di dollari e ...

Dazi : nuovo round di colloqui - mentre Trump ha nuove grane in patria : Dello stesso avviso anche l' OCSE secondo cui le tariffe imposte da Stati Uniti e Cina lo scorso anno hanno rallentato la crescita economica nelle due maggiori economie del mondo. Presidente ...

Dazi : protesta contro Trump - maxi gregge di pecore invade Padova : Per la prima volta da oltre un secolo e mezzo un maxi gregge di mille pecore, guidato dai pastori della Coldiretti, ha invaso il cuore di Padova, “all’indomani – spiega Coldiretti in una nota – della minaccia del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di mettere i Dazi su un prodotto simbolo dell’agroalimentare Made in Italy come il pecorino, con il rischio di mettere in ginocchio i formaggi e le greggi ...

Dazi - rappresaglia Ue contro Trump : nel mirino vini - Mars - frutta - tabacco - gomme da masticare ed elicotteri : L'Ue reagisce alla stretta Usa sui Dazi e appronta misure di rappresaglia per 20 miliardi di dollari contro i prodotti americani: è il valore della lista indicativa di merci statunitensi...

Dazi - la risposta Ue a Trump : misure per 20 miliardi di dollari contro prodotti Usa : L’Unione europea prepara la risposta a Donald Trump nella guerra Boeing-Airbus: Bruxelles ha previsto misure di rappresaglia per 20 miliardi di dollari contro i prodotti Usa. Questo il valore della lista indicativa di merci americane che saranno sottoposte a Dazi, predisposta dalla Commissione Ue in risposta agli 11 miliardi di merci europee – tra cui Pecorino e Prosecco – che Washington ha annunciato di voler colpire qualche ...

Economia : Scordamaglia - Filiera Italia - a 'La Verità' - se Trump imporrà dazi verremo puniti noi per errori europei : Non vogliamo più pagare il conto per colpa dello strabismo dell'Unione europea. Non usa mezzi termini in una intervista a "La Verità" Luigi...

Donald Trump mette nel mirino dazi il 50% dell'Italian Food : Roma, 10 apr., askanews, - Nel mirino del presidente degli Stati Uniti Donald Trump è finita circa la metà, 50%, degli alimentari e delle bevande Made in Italy esportate in Usa dove nel 2018 si è ...