Trump | arriva mega piano di investimenti |  2mila miliardi per le infrastrutture

Venezuela : tra Guaidò e Maduro arriva la telefonata Trump -Putin : The Donald ci ripensa. Abbassa i toni muscolari, stoppa, almeno per il momento, i suoi “falchi” e prova ad evitare che la crisi Venezuela na sia il campo di battaglia per una nuova Guerra fredda con Mosca. Donald Trump ha parlato per oltre un’ora con Vladimir Putin di Venezuela e Corea del nord, chiedendo al leader del Cremlino di fare pressione su Pyonyang per la denuclearizzazione. Lo riferisce la Casa Bianca, aggiungendo ...

Trump dietro il golpe di Guaidò E può arrivare l'intervento militare : golpe fallito o azione provocatoria? Dopo aver perso il "momentum" di gennaio, Guaidò e gli Usa devono stringere i tempi per rovesciare Maduro. Trump si crea spazio per l'opzione militare Segui su affaritaliani.it

Trump alza il prezzo delle basi americane All'Italia arriva il conto : New York Da quando si è insediato alla Casa Bianca, uno dei mantra di Donald Trump è diventato la richiesta agli alleati di aumentare la spesa per la Difesa, e il rispetto della soglia del 2%. Da anni il presidente lamenta come gli alleati che ospitano le truppe americane non paghino abbastanza, e per questo sta pensando di chiedere loro di pagare tutte le spese dei soldati schierati sul proprio territorio, più una tassa del 50% (o più) per il ...