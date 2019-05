Trump annuncia l' aumento dei dazi alla Cina dal 10% al 25%

Trump annuncia "Addio al Trattato sul commercio delle armi" : 'Ho un annuncio per voi, non l'ho anticipato a nessuno qui. La mia amministrazione non ratificherà mai il Trattato dell'Onu sulle armi'. Donald Trump si esprime così a Indianapolis davanti alla platea ...

Biden annuncia la candidatura - Trump lo boccia subito : «Benvenuto addormentato Joe» : Joe Biden annuncia la candidatura per le Presidenziali Usa del 2020 e senza farsi attendere a lungo, Donald Trump replica all'annuncio della candidatura alla nomination democratica...

Dazi Usa-Cina - fumata bianca vicina : Trump pronto ad annunciare vertice con Xi : Il Presidente americano in un tweet ha scritto che "nonostante le distruttive e non necessarie misure prese dalla Fed, l'economia sta andando molto forte, gli accordi con la Cina e l'Usmca procedono ...

Russiagate - Trump annuncia : "Assoluzione totale - non c'è stata nessuna collusione" SOTTOTITOLI : 'È appena stato annunciato che non c'è nessuna collusione con la Russia, la cosa più ridicola che abbia mai sentito. Non c'è stata nessuna ostruzione e niente di simile. C'è stata una totale ...

Disastro aereo in Etiopia - anche Trump annuncia stop a voli Boeing 737 Max : Il presidente Donald Trump ha annunciato lo stop ai voli di aerei delle tipologie Boeing 737 Max 8 e 9 dopo la tragedia del velivolo precipitato domenica in Etiopia. L'ordine ha "effetto immediato". Gli Stati Uniti si aggiungono così alla lista di Paesi che per motivi precauzionali hanno deciso di vederci chiaro sul Disastro di domenica in Etiopia.Continua a leggere