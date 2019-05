Trieste | la mezza maratona delle polemiche vinta da un ruandese FOTO

Trieste - al ruandese Hitimana la mezza maratona delle polemiche : 'A Trieste siamo arrivati alle epurazioni nello sport - aveva detto Isabella De Monte, eurodeputata del Pd - ultima follia di un estremismo che sta impregnando e snaturando la città, sulla quale i ...

Mezza Maratona Trieste 2019 - dietrofront dopo la polemica : ingaggiati alcuni africani : Nel weekend si era accesa la polemica sul divieto di partecipazione di atleti africani alla Mezza Maratona di Trieste che andrà in scena domenica 5 maggio. Gli organizzatori hanno fatto dietrofront e hanno anzi preso contatto con alcuni manager di fondisti africani, allargando il cast come riporta la Gazzetta dello Sport. I compensi economici andranno direttamente agli atleti senza passare dagli agenti in modo da evitare il temuto sfruttamento a ...

Trieste - atleti africani esclusi da mezza maratona - arriva dietrofront degli organizzatori. Giorgetti : 'Sbagliato - ma no a scafisti sport'. Di Maio : 'Così è una follia' : La frase di Giorgetti sui presunti 'scafisti dello sport' è stata fortemente criticata dal segretario nazionale Pd Nicola Zingaretti : 'Sento parlare di 'scafisti dello sport'. Non pensavo che ...

Trieste - atleti africani esclusi da mezza maratona - arriva dietrofront degli organizzatori. Giorgetti : “Sbagliato - ma no a scafisti sport”. Di Maio : “Così è una follia” : Una “provocazione”. Così il patron del Trieste Running Festival definisce l’annuncio dell’esclusione degli atleti africani dalla mezza maratona del capoluogo giuliano su cui ora fa marcia indietro. “Dopo avere lanciato una provocazione che ha colto nel segno, richiamando grande attenzione su un tema etico fondamentale, contrariamente a quanto comunicato ieri, inviteremo anche atleti africani”, ha detto Fabio ...

Atletica – Mezza Maratona di Trieste - Giomi non si sbilancia : “vicenda troppo complicata per dare pareri” : Il parere di Alfio Giomi dopo lo scandalo della Mezza Maratona di Trieste: le parole del presidente FIDAL “Noi l’abbiamo preso stamani dagli organi di stampa. La reazione del nostro Procuratore federale è stata immediata, ha aperto un’indagine e quindi cercheremo di capire cosa è successo“. Il presidente della Fidal, Alfio Giomi, si esprime così sulle polemiche scoppiate per il Trieste Running Festival, la ...

Atletica – Mezza Maratona di Trieste - il Coni si schiera con la FIDAL : il comunicato : Il Coni dà tutto il suo sostegno alla FIDAL per quanto riguarda il caso Mezza Maratona di Trieste Il Coni, in merito alla decisione degli organizzatori della Trieste Running Festival di non ingaggiare atleti africani per la Mezza Maratona, “esprime totale sostegno alla linea d’azione annunciata dalla FIDAL, – con la quale tra l’altro c’è una costante interlocuzione relativa alla rivisitazione del ruolo degli ...

Atletica – Scandalo Mezza Maratona di Trieste - aperta un’inchiesta! Valente sincero : “si recuperi lucidità” : Le parole di Simone Valente dopo lo Scandalo riguardante la Mezza Maratona di Trieste ”La scelta di non invitare gli atleti africani a Trieste per far emergere i problemi legati allo sfruttamento di questi corridori resta ingiustificabile, malgrado le motivazioni degli organizzatori. Se esiste un problema, va affrontato in anticipo per prevenirlo“. Lo dichiara in una nota il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ...