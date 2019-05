Triathlon | Coppa del Mondo Madrid 2019 | successo per Emilie Morier | ma Angelica Olmo è

Triathlon – Coppa del Mondo : gli azzurri in gara a New Plymouth : Triathlon: gli azzurri in gara a New Plymouth per la nuova tappa di Coppa del Mondo Due settimane dopo la tappa australiana di Mooloolaba, la Coppa del Mondo si sposta in Nuova Zelanda per la prova di New Plymouth in programma per domenica 31 marzo. Saranno sei gli azzurri in gara all’imminente World Cup prevista su distanza sprint, tutti reduci dal precendente appuntamento australiano e impegnati in un periodo di allenamento proprio ...