Tre alpinisti francesi sono stati soccorsi questa notte in Valle d’Aosta

Tre alpinisti bloccati sul Monte Rosa : 9.44 Tre alpinisti sono rimasti bloccati per il maltempo sul Monte Rosa, a 3.800 metri di quota,nella zona tra le Rocce Nere e il Polluce e una squadra di guide alpine del Soccorso Alpino valdostano e di finanzieri di Breuil-Cervinia sta cercanDo di raggiungerli a piedi. I tre erano riusciti a indicare la loro posizione per telefono, ma ora non sono più raggiungibili. Altri due alpinisti che facevano parte del gruppo sono riusciti a ...

NoTre Dame : alpinisti posano il telone anti-pioggia sulla Cattedrale : Una squadra di alpinisti è al lavoro per stendere un telone anti pioggia sul tetto di Notre Dame squarciato dall’incendio della settimana scorsa. “La nostra maggiore priorità è proteggere la Cattedrale dalla pioggia”, ha spiegato all’emittente Bfm, Philippe Villeneuve, architetto in capo a Notre Dame, sottolineando che il delicato lavoro di copertura è stato affidato ad una squadra di alpinisti. Il prossimo arrivo della ...

Ritrovati i corpi dei Tre alpinisti sulle Montagne Rocciose. Messner : “Quando una valanga trascina via la cordata è impossibile salvarsi” : Sono stati recuperati i corpi senza vita degli alpinisti austriaci David Lama e Hansjorg Auer e dell’americano Jess Roskelley sulle Montagne Rocciose canadesi. Il ritrovamento è avvenuto ieri, stando a quanto confermato su Twitter oggi dal Banff National Park. “Porgiamo le nostre più sincere condoglianze alle famiglie, gli amici e le persone più vicine agli alpinisti”. I tre erano considerati tra i migliori alpinisti a livello ...

SAT - Società Alpinisti Tridentini * COMMISSIONE TAM : « La SAT partecipa al ' GLOBAL STRIKE FOR FUTURE ' - In programma a Trento il 15 marzo ... : In alcune zone del mondo come gli Stati Uniti è già statisticamente riconoscibile una maggiore frequenza delle piogge violente. Gli effetti di questi eventi non coinvolgeranno solamente territori dal ...