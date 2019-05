Traffico Roma del 05-05-2019 ore 12 | 30

Traffico Roma del 05-05-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 5 MAGGIO ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO MIGLIORATA LA SITUAZIONE SULLA TANG.EST, IN PRECEDENZA CHIUSA ALL’ALTEZZA DELLA CIRCONVALLAZIONE TIBURTINA A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PROSSIMITÀ DELL’USCITA DI P.LE DEL VERANO IN DIREZIONE S. GIOVANNI: LA STRADA È STATA APPENA RIAPERTA E LA SITUAZIONE STA TORNANDO ALLA NORMALITÀ. A ...

Traffico Roma del 05-05-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 5 MAGGIO ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO MIGLIORATA LA SITUAZIONE SULLA TANG.EST, IN PRECEDENZA CHIUSA ALL’ALTEZZA DELLA CIRCONVALLAZIONE TIBURTINA A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PROSSIMITÀ DELL’USCITA DI P.LE DEL VERANO IN DIREZIONE S. GIOVANNI: LA STRADA È STATA APPENA RIAPERTA E LA SITUAZIONE STA TORNANDO ALLA NORMALITÀ. A ...

Traffico Roma del 05-05-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 5 MAGGIO ORE 10:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO CONTINUA AD ESSERE SCARSA LA CIRCOLAZIONE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, CIONONOSTANTE NON MANCANO SEGNALAZIONI DI INCIDENTI, IL PIÙ GRAVE DEI QUALI COMPORTA LA CHIUSURA, SULLA TANG.EST, DELLA CIRCONVALLAZIONE TIBURTINA ALL’ ALTEZZA DELL’USCITA DI P.LE DEL VERANO IN DIREZIONE S. GIOVANNI: ...

Traffico Roma del 05-05-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 5 MAGGIO ORE 9:20 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO LA CIRCOLAZIONE CONTINUA AD ESSERE SCORREVOLE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SULL’INTERA RETE STRADALE RomaNA. QUATTRO INCIDENTI PERO’ POTREBBERO CREARE DEI DISAGI AL Traffico: A TESTACCIO, IN VIA NICOLA ZABAGLIA, SULLA CIRCONVALLAZIONE TIBURTINA, IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI, ...

Traffico Roma del 05-05-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 5 MAGGIO ORE 8:20 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO CIRCOLAZIONE SCORREVOLE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SULLA RETE STRADALE E AUTOSTRADALE RomaNA. NEI PRESSI DELLA STAZIONE TERMINI POSSIBILI DISAGI PERO’ PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’INCROCIO TRA VIA MARSALA E VIA VICENZA. ALTRI PROBABILI DIFFICOLTA’ AL Traffico A MONTE SACRO, PER UN ...

Traffico Roma del 05-05-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 5 MAGGIO ORE 7:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO CIRCOLAZIONE SCARSA IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE. COME OGNI DOMENICA PEDONALIZZATA VIA DEI FORI IMPERIALI, DOVE STAMATTINA È IN PROGRAMMA UNA MANIFESTAZIONE DI MINIBASKET ALLA QUALE PARTECIPERANNO CIRCA 400 GIOVANI ATLETI. ALL’AURELIO TRA LE 7 E LE 13 SI SVOLGERÀ LA NONA ...

Traffico Roma del 04-05-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 4 MAGGIO 2019 ORE 19:20 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BREVI RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST DIREZIONE STADIO IN AVVICINAMENTO ALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII GALLERIA CHE RESTERA’ CHIUSA FINO ALLA MEZZANOTTE DI OGGI TRA VIA MARIO FANI E VIA TRIONFALE VERSO VIA DELLA PINETA SACCHETTI PER INTERVENTI ALL’ILLUNINAZIONE DOMANI ALL’AURELIO DALLE 07.00 ALLE ...

Traffico Roma del 04-05-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 4 MAGGIO 2019 ORE 18:20 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA TIBURTINA TRA PIAZZALE VALERIO MASSIMO E PIAZZA DELLE CROCIATE, IL Traffico PROCEDE A RILENTO NELLE DUE DIREZIONI PER CONSENTIRE LA RIMOZIONE DEL VEICOLO E’ CHIUSA LA CORSIA PREFERENZIALE ALTRO INCIDENTE IN VIA DELLA CECCHIGNOLA ALL’INCROCIO CON VIA DI ...

Traffico Roma del 04-05-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 4 MAGGIO 2019 ORE 17:20 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… Traffico SCORREVOLE IN QUESTO PRIMO SABATO DI MAGGIO, SULLE STRADE DELLA CAPITALE REGOLARE LA CIRCOLAZIONE AL MOMENTO ANCHE SULLE DUE CARREGGIATE DEL RACCORDO ANULARE RICORDIAMO CHE VIA DEL PIGNETO CHIUSA A SEGUITO DEL DISSESTO DEL MANTO STRADALE TRA VIA ATTILIO MORI E VIA GIOVANNI DE ...

Traffico Roma del 04-05-2019 ore 17 : 00 : Roma INFOMOBILITÀ SABATO 04 MAGGIO 2019 ORE 16.15 mave Traffico SCORREVOLE IN QUESTO PRIMO SABATO DI MAGGIO, SULLE STRADE DELLA CAPITALE REGOLARE LA CIRCOLAZIONE AL MOMENTO ANCHE SULLE DUE CARREGGIATE DEL RACCORDO ANULARE RICORDIAMO CHE VIA DEL PIGNETO CHIUSA A SEGUITO DEL DISSESTO DEL MANTO STRADALE TRA VIA ATTILIO MORI E VIA GIOVANNI DE AGOSTINI. CHIUSA FINO ALLA MEZZANOTTE DI OGGI LA GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA VIA MARIO FANI E VIA ...

Traffico Roma del 04-05-2019 ore 16 : 30 : Roma INFOMOBILITÀ SABATO 04 MAGGIO 2019 ORE 16.15 mave Traffico SCORREVOLE IN QUESTO PRIMO SABATO DI MAGGIO, SULLE STRADE DELLA CAPITALE REGOLARE LA CIRCOLAZIONE AL MOMENTO ANCHE SULLE DUE CARREGGIATE DEL RACCORDO ANULARE RICORDIAMO CHE VIA DEL PIGNETO CHIUSA A SEGUITO DEL DISSESTO DEL MANTO STRADALE TRA VIA ATTILIO MORI E VIA GIOVANNI DE AGOSTINI. CHIUSA FINO ALLA MEZZANOTTE DI OGGI LA GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA VIA MARIO FANI E VIA ...

Traffico Roma del 04-05-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 4 MAGGIO 2019 ORE 15:20 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… SUL LUNGOTEVERE CASTELLO E’ IN CORSO UNA MANIFESTAZIONE ALL’ALTEZZA DI VIA TRIBONIANO , POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE FINO ALLE ORE 16.00 CHIUSA VIA DEL PIGNETO A SEGUITO DEL DISSESTO DEL MANTO STRADALE TRA VIA ATTILIO MORI E VIA GIOVANNI DE AGOSTINI. CHIUSA FINO ALLA MEZZANOTTE DI OGGI LA ...

Traffico Roma del 04-05-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 04 MAGGIO 2019 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. CIRCOLAZIONE NEL COMPLESSO SCORREVOLE SUL RACCORDO E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 . IN CITTA’ NULLA DA SEGNALARE ANCHE QUI LA CIRCOLAZIONE E’ SCORREVOLE. TRA BREVE ALLE 14 E’ IN PROGRAMMA UNA MANIFESTAZIONE SUL LUNGOTEVERE CASTELLO ALL’ALTEZZA DI VIA TRIBONIANO , POSSIBILI ...

Traffico Roma del 04-05-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 04 MAGGIO 2019 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. CIRCOLAZIONE NEL COMPLESSO SCORREVOLE SUL RACCORDO E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 . IN CITTA’ NULLA DA SEGNALARE ANCHE QUI LA CIRCOLAZIONE E’ SCORREVOLE. TRA BREVE ALLE 14 E’ IN PROGRAMMA UNA MANIFESTAZIONE SUL LUNGOTEVERE CASTELLO ALL’ALTEZZA DI VIA TRIBONIANO , POSSIBILI ...