Toscani contro Salvini | ' Invasione straniera? Meglio di quattro italiani co'

(Di domenica 5 maggio 2019) Olivieronon ha mai nascosto la propria antipatia nei confronti della Lega e di Matteo. Nel corso della puntata de La Zanzara del 3 maggio, andata in onda come sempre su Radio 24, ha avuto ancora una volta modo di manifestare tutto il proprio dissenso nei confronti del pensiero leghista, non lesinando accuse e parole particolarmente dure nei confronti del Ministro dell'Interno e di quanti abbiano una posizione fortemente anti migranti.Olivierodice che oggi c'è qualcosa peggiore del fascismo La posizione di Olivierorispetto ad una possibile nuova primavera del fascismo è particolarmente critica, ma il noto fotografo è fermamente convinto che bisognerebbe parlare di un fenomeno nuovo sulla base di sue considerazioni particolarmente negative. "Dopo - rivela - tutto quello che abbiamo visto col fascismo c'è gente che parla ancora di fascismo. Non ...

