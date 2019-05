Tifoso Juve mima aereo al derby dei 70 anni di Superga | sarà bandito a vita

Juventus - Tifoso mima l’aereo di Superga : bandito dallo Stadium -FOTO- : Juventus – Giustizia è stata fatta. Il tifoso della Juventus che aveva mimato il gesto dell’aereo durante il derby per irridere la tragedia di Superga sarà punito con una punizione esemplare. Il video è stato postato sui social e la Juve si è subito messa al lavoro per l’identificazione dell’uomo, che è stata raggiunta grazie all’aiuto delle […] More

La Juve identifica e caccia dallo Stadium il Tifoso che ha mimato l'aereo di Superga nel derby : Lo striscione in curva per onorare i caduti di Superga, l'applauso dello Stadium durante il derby per ricordare il Grande Torino, la visita davanti alla lapide dei responsabili del museo bianconero e ...

Tifoso Juventus fa il gesto dell'aereo : identificato. Così si ripuliscono gli stadi : Il video aveva fatto il giro dei social alla vigilia della commemorazione della tragedia di Superga. La scelta del club: scovarlo e bandirlo

Mima aeroplano insultando memoria Grande Torino : individuato Tifoso della Juve : Torino - È stato individuato, grazie alle telecamere di sorveglianza dell'Allianz Stadium, il tifoso della Juventus che aveva insultato la memoria del Grande Torino e la tragedia di Superga Mimando l'...

Un Tifoso juventino mima il gesto dell'aereo nel derby : sarà daspato : Da una parte c'è l'orgoglio del popolo granata che da 70 anni rende omaggio agli Invincibile del Grande Torino, ricordati dallo striscione 'Onore ai caduti di Superga' esposto in curva juventina, la ...

VIDEO – Juventus-Torino - gesto vergognoso di un Tifoso bianconero che imita l’aeroplano : VIDEO – Juventus-Torino, gesto vergognoso di un tifoso bianconero che imita l’aeroplano.. Juventus Torino Superga| Purtroppo siamo qui a parlare di fatti che con il calcio c’entrano davvero poco, eppure vanno evidenziati sperando che i protagonisti vengano individuati e radiati dagli stadi. Ad esempio come andrebbe fatto con il tifoso della Juventus che nella serata di ieri, durante il match tra i bianconeri e il Torino, ...

VIDEO – Juventus-Torino - gesto vergognoso di un Tifoso bianconero che imita l’aeroplano.. : VIDEO – Juventus-Torino, gesto vergognoso di un tifoso bianconero che imita l’aeroplano.. Juventus Torino Superga| Purtroppo siamo qui a parlare di fatti che con il calcio c’entrano davvero poco, eppure vanno evidenziati sperando che i protagonisti vengano individuati e radiati dagli stadi. Ad esempio come andrebbe fatto con il tifoso della Juventus che nella serata di ieri, durante il match tra i bianconeri e il Torino, ...

Guardiola-Juve? Il pensiero di Noel Gallagher - ex leader degli Oasis e Tifoso del City : E’ un tifoso del Manchester City e, ai microfoni di RTL 102.5, ha parlato della compagine inglese e del possibile approdo di Guardiola alla Juventus. Noel Gallagher, ex leader del gruppo inglese Oasis assieme al fratello Liam, ha detto la sua sui citizens. Ecco le sue parole. “Cosa manca al Manchester City per vincere la Champions? Un po’ di fortuna, ma c’è sempre il prossimo anno, non dobbiamo farlo ora. Quando ...

Il bambino Tifoso della Juve chiede un autografo ad Allegri - ma il tecnico reagisce male. E sui social piovono le critiche : Poco prima della partita tra Juventus e Fiorentina, allo Stadium, un bambino che indossa la maglietta di Dybala si avvicina a Massimiliano Allegri per un autografo. Il piccolo tifoso si sporge impugnando una penna, ma il tecnico bianconero si rifiuta di firmare e si gira subito da un’altra parte. Sui social, dove il video è stato diffuso, sono numerose le critiche rivolte ad Allegri: “Incomprensibili”. Video Twitter L'articolo ...

Tifoso anti Juve esulta con un tatuaggio : 'Questa è la fine' : ROMA - La sconfitta in Champions contro l' Ajax rimediata nell'amara notte dello Stadium continua a turbare i sonni dei tifosi Juventini. La, sportivamente, tragica serata dello scorso 16 aprile con ...

Dirigente - Tifoso della Juve - dileggia il Grande Torino : il Savona lo licenzia : Io stesso, da Juventino, sono stato più volte a Superga per onorare la squadra più forte del mondo'. Ma le distanze dal proprio Dirigente le ha prese anche il Savona che, attraverso una nota ...

Ex juventino - da cinque anni sono diventato Tifoso del Napoli : Egregio direttore, mi permetto di fornire un modesto contributo alla tesi che propugna il valore sportivo della squadra del Napoli. Per far ciò, parto da lontano. sono del 1948 e fin dal 1955 mio zio paterno mi ha “costretto” a visionare e leggere ogni mercoledì il “Calcio illustrato”, con particolare ed unica predilezione agli articoli e foto che trattavano della Juventus. Ne è conseguito un “innamoramento” che nelle varie fasi della vita si è ...

Ajax-Juve - l'emozionante carezza di Ronaldo al piccolo Tifoso : Segui già la nuova pagina Sport de ilGiornale.it? Tutta la bellezza del calcio è custodita negli occhi di quel bambino #11aprile #CristianoRonaldo #CR7 #JuveAjax #ChampionsLeague pic.twitter.com/...

Ajax-Juventus - baby Tifoso invade il campo dopo il gol di Cristiano Ronaldo. VIDEO : Un'invasione all'improvviso, stavolta di un baby tifoso. Un ragazzino che probabilmente avrebbe voluto festeggiare la rete del vantaggio bianconero insieme a Cristiano Ronaldo. Gol di testa e Onana ...