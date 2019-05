Tennis | WTA Madrid 2019 | esordio vincente per Osaka e Halep Eliminate Svitolina e

WTA Madrid – Caroline Wozniacki si ritira per infortunio : prosegue il momento sfortunato della Tennista danese : Caroline Wozniacki costretta a ritirarsi dal WTA di Madrid per un infortunio alla schiena: dopo appena 3 game, Alizè Cornet si ritrova ai sedicesimi Il momento negativo di Caroline Wozniacki non sembra voler terminare. La tennista danese, assente nelle scorse settimane a causa della consueta artrite reumatoide che la tormenta, si era presentata ai blocchi di partenza nel WTA di Madrid. Il suo cammino all’interno del main draw del ...

Tennis - WTA Madrid 2019 : esordio vincente per Petra Kvitova. Avanti anche Azarenka - Barty e Garcia : Comincia nel migliore dei modi a Madrid la difesa del titolo per Petra Kvitova. La ceca, vincitrice lo scorso anno del torneo spagnolo, ha sconfitto al primo turno abbastanza agevolmente l’americana Sofia Kenin in due set con il punteggio di 6-1 6-4. Kvitova è staccata di 136 punti da Naomi Osaka e ha come obiettivo in queste settimane (tra Roma e Roland Garros) a diventare la nuova numero uno del mondo. Tra le big ottima prestazione anche ...

Tennis - WTA Rabat 2019 : primo torneo vinto da Maria Sakkari - battuta in finale Johanna Konta : Nella finale del WTA 250 di Rabat, torneo di categoria International sulla terra rossa, Maria Sakkari ha avuto la meglio in rimonta su Johanna Konta con il punteggio di 2-6 6-4 6-1. Poca storia nel primo set con Konta che strappa il servizio a Sakkari nel terzo e nel quinto game tenendo sempre il suo e chiude il parziale dopo 33 minuti. La britannica nativa di Sydney va avanti di un break nel secondo e si porta sul 4-2 ma a quel punto perde ...

Tennis - WTA Praga 2019 : Jil Teichmann conquista il primo titolo - piegata in tre set Karolina Muchova : Una sorta di “ballo delle debuttanti” la finale del WTA di Praga (Repubblica Ceca). Sulla terra rossa ceca è arrivato il primo sigillo della svizzera Jil Teichmann, numero 146 del ranking e proveniente dalle qualificazioni, che ha sconfitto in tre set la ceca Karolina Muchova (n.106 del mondo), in tabellone con una wild card e al primo atto conclusivo in carriera nel circuito, con il punteggio di 7-6 (5) 3-6 6-4. Un match molto ...

WTA Madrid – Camila Giorgi dà forfait : il polso fa ancora male - la Tennista azzurra non ci sarà : Camila Giorgi costretta a saltare il WTA di Madrid: la tennista italiana ancora fuori per il solito problema al polso che la sta limitando da diverse settimane Dopo aver saltato Praga e Istanbul, nonchè aver fatto da spettatrice alla sconfitta dell’Italia di Fed Cup contro la Russia, Camila Giorgi ha annunciato il suo forfait anche dal WTA Premier di Madrid. La tennista azzurra è ancora alle prese con il consueto problema al polso ...

Tennis - torna il WTA di Palermo : il 15 maggio la presentazione del torneo : Il Palermo Ladies Open, torneo del circuito WTA in calendario dal 20 al 28 luglio 2019, verrà presentato il 15 maggio alla presenza del presidente FIT Binaghi Mercoledì 15 maggio alle ore 10 nella sala Polifunzionale (Galleria Alberto Sordi) in Via Santamaria in Via 39A a Roma sarà presentata la 30esima edizione del Palermo Ladies Open, torneo che fa parte del circuito WTA in calendario dal 20 al 28 luglio 2019. Gli Internazionali ...

Tennis - Camila Giorgi salta il WTA Madrid : problemi al polso per l’azzurra. A rischio gli Internazionali d’Italia? : Camila Giorgi si è cancellata dal tabellone principale del WTA Premier di Madrid, torneo sulla terra rossa della capitale spagnola in programma dal 5 al 12 maggio. La Tennista italiana risente ancora di un problema al polso, lo stesso che la affligge già da diversi mesi e che le ha impedito di partecipare anche al confronto tra Italia e Russia valido per la Fed Cup. La marchigiana non sarà dunque impegnata nel torneo iberico (il suo posto nel ...

Tennis - WTA Praga 2019 : Jasmine Paolini ko contro Mandy Minella. L’azzurra eliminata al primo turno da ripescata : Una giornata piuttosto attiva per la nostra Jasmine Paolini impegnata nel WTA di Praga (Repubblica Ceca). La 23enna nativa di Castelnuovo Garfagnana, numero 175 del ranking mondiale, è stata costretta a disputare due partite nello stesso giorno, nel giro di pochissimo tempo. La nostra portacolori, infatti, era stata sconfitta dalla tedesca Antonia Lottner, numero 157 WTA, nel turno decisivo delle qualificazioni, con il punteggio di 6-4 6-4. Poco ...

Tennis - WTA Praga 2019 : Jasmine Paolini eliminata nel turno decisivo delle qualificazioni : Jasmine Paolini manca l’accesso al tabellone principale del torneo WTA di Praga. La nativa di Castelnuovo Garfagnana è stata sconfitta nel turno decisivo delle qualificazioni dalla tedesca Antonia Lottner, numero 157 del mondo, in due set con un doppio 6-4 dopo poco meno di un’ora e mezza di gioco. Eppure era stata Paolini, che occupa la posizione 175 del ranking, ad ottenere il primo break, strappando il servizio nel terzo game. ...

WTA Praga – Karolina Pliskova dà forfait : la Tennista ceca si ritira a causa di un virus : Karolina Pliskova dà forfait prima dell’esordio nel WTA di Praga contro Mona Barthel: la tennista ceca fermata da problemi di salute causati da un virus Il WTA di Praga perde una delle sue tenniste di punta. Il pubblico ceco, dovrà fare a meno di vedere Karolina Pliskova, tennista molto amata dal pubblico di casa. La numero 5 al mondo è stata costretta ad annunciare il suo ritiro dal torneo prima dell’esordio contro la tedesca ...

Tennis - classifica Wta : Giorgi guadagna una posizione - comanda ancora Osaka : ROMA - Camila Giorgi guadagna una posizione nella classifica pubblicata stamane dalla Wta : la 27enne marchigiana e' numero 30 ed e' sempre la prima delle azzurre. Dietro di lei perde sette posizioni ...

Tennis - Ranking WTA (29 aprile 2019) : Naomi Osaka in vetta - Petra Kvitora n.2 - Camila Giorgi la migliore italiana : Muta un po’ il quadro del Ranking WTA di Tennis. La giapponese Naomi Osaka comanda sempre la graduatoria con 6151 punti ma alle sue spalle c’è la ceca Petra Kvitova, vincitrice del torneo a Stoccarda (Germania), secondo sigillo del 2019 per lei dopo il trionfo a Sydney. Alle sue spalle, dunque, la rumena Simona Halep (5682) e la tedesca Angelique Kerber (5220) che ha scavalcato l’altra ceca Karolina Pliskova (5111). Seguono ...

Tennis - WTA Stoccarda 2019 : Petra Kvitova regina in Germania. La ceca supera in due set Anett Kontaveit : La ceca Petra Kvitova (n.3 del mondo) si impone nella finale del WTA di Stoccarda (Germania) contro l’estone Anett Kontaveit (n.15 del ranking) con il punteggio di 6-3 7-6 (2) in 1 ora e 33 minuti di partita. Per Kvitova si tratta del secondo titolo del 2019 dopo quello conquistato a Sydney (Australia) ad inizio anno, ricordando anche la finale degli Australian Open 2019 persa contro la giapponese Naomi Osaka. Nipponica che si è ritirata ...