Tennis | Masters 1000 Madrid 2019 | Fognini rientra e vuole avvicinare la top ten

Tennis - Sorteggio Masters 1000 Madrid 2019 : possibile semifinale Djokovic-Federer. Fognini - Seppi e Cecchinato nella parte alta - debutto canadese per Nadal : E’ stato effettuato pochi minuti fa il Sorteggio del Masters 1000 di Madrid, il quarto torneo di questa categoria presente nel calendario Tennistico dell’ATP. Difende il titolo Alexander Zverev: il tedesco, lo scorso anno, ha battuto in finale l’austriaco Dominic Thiem con un doppio 6-4. La prima notizia riguarda il posizionamento di Roger Federer in tabellone: allo svizzero tocca in sorte la parte alta del tabellone, ...

Tennis - Masters 1000 Madrid 2019 : Matteo Berrettini si cancella dalle qualificazioni : Matteo Berrettini ha deciso di rinunciare alla disputa delle qualificazioni del Masters 1000 di Madrid, che prenderanno il via nella giornata di domani per quel che concerne il settore maschile. Il romano, infatti, è ancora in corsa nel torneo ATP 250 di Monaco, in Germania, dove giocherà nel pomeriggio i quarti di finale contro Philipp Kohlschreiber. Essendo, inoltre, proveniente da una striscia di sette vittorie consecutive, appare chiaro il ...

Tennis - Masters 1000 Madrid : Juan Martin del Porto ancora a rischio forfait : Prosegue il 2019 travagliato di Juan Martin del Potro. L’argentino, che ha giocato per l’ultima volta a febbraio nei quarti di finale di Delray Beach, non sa ancora se sarà in grado di partecipare al Masters 1000 di Madrid. Se, per una volta, il polso ha dato tregua al classe 1988, in questa annata è il ginocchio ad aver fatto le bizze per il nativo di Tandil, tanto da aver messo del Potro di fronte alla scelta se operarsi, o ...

A Torino il Masters di Tennis per 4 anni : Dunque è ufficiale: dopo la vittoria di Fognini a Montecarlo, l'Italia del tennis porta a casa l'organizzazione delle Finali Atp, ovvero il vecchio Masters, a Torino dal 2021 al 2025: "In effetti c'eravamo messi d'accordo con Fabio e con il presidente Kermode per far tutto in 3 giorni..." sorride il numero uno della Fit Angelo Binaghi. Che aggiunge: "Il difficile comincia ora".Presidente: quanto è stata dura?"Dura? Era impossibile. Non so ancora ...

Fabio Fognini principe di Montecarlo! Il Tennista azzurro piega Lajovic in finale : è il primo italiano a vincere un Masters 1000 : Fabio Fognini trionfa nella finale dell’ATP di Montecarlo: il tennista italiano batte Lajovic in due set e vince il primo Masters 1000 in carriera Dopo il trionfo strepitoso su Rafael Nadal, Fabio Fognini completa l’opera. Il tennista azzurro batte Dusan Lajovic nella finale del torneo monegasco e vince il primo Masters 1000 della sua carriera. Fognini sfata il tabu ‘post vittoria contro Nadal’, che lo aveva sempre visto perdente dopo aver ...

Tennis - Masters Montecarlo : in diretta la finale Fognini-Lajovic : Fognini in semifinale ha battuto in due set Rafael Nadal, numero due del mondo e campione uscente nel Principato. Lajovic, che finora non ha perso un set, ha superato il russo Danil Medvedev.

Tennis - Masters Montecarlo : Fognini batte Nadal e vola in finale : In finale Fognini se la vedrà con il serbo Dusan Lajovic, numero 48 del mondo, che nell'altra semifinale ha piegato il russo Daniil Medvedev, numero 14 Atp e decima testa di serie, 7-5 6-1

Tennis - Masters1000 Montecarlo 2019 : Marco Cecchinato perde la battaglia con Guido Pella. Sconfitta in tre set per l’azzurro : Finisce l’avventura di Marco Cecchinato nel Masters 1000 di Montecarlo. Il siciliano è stato sconfitto agli ottavi di finale dall’argentino Guido Pella, numero 35 del mondo, in tre set con il punteggio di 6-4 4-6 6-4 dopo due ore e un quarto di gioco. Una vera e propria battaglia di nervi, ma anche sicuramente un’occasione persa dal siciliano, apparso troppo discontinuo lungo tutto il match. Cecchinato inizia contratto ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo - il programma degli ottavi : in campo Cecchinato - Fognini e Sonego : Il torinese ha sconfitto prima Seppi e poi il russo Khachanov , numero 12 del mondo, con lo stesso risultato, ovvero 7-6, 6-4, mentre oggi il suo avversario sarà il britannico Norrie , che ha ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2019 : Fognini - Sonego e Cecchinato a caccia dei quarti di finale : Sarà una giornata dai tratti particolarmente azzurri quella che ci apprestiamo a vivere ne “Rolex Monte-Carlo Masters”, terzo “1000” stagionale, dotato di un montepremi di 5.207.405 euro, in corso sulla terra rossa del Country Club di Montecarlo. Un evento che non accadeva dal 1978 e per questo merita una sottolineatura particolare, trattandosi di un qualcosa di raro per il movimento del Bel Paese. Il primo a esibirsi sul Court des ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2019 : programma - orari e tv di giovedì 18 aprile. Tutti gli italiani in campo : Quest’oggi andrà in scena la quinta giornata del Masters 1000 di Montecarlo di Tennis e si disputeranno gli ottavi di finale del torneo nel Principato. Vedremo protagonisti il n.1 e n.2 del mondo Novak Djokovic e Rafael Nadal, opposti rispettivamente all’americano Taylor Fritz e al bulgaro Grigor Dimitrov. Inoltre tanta Italia in campo con tre azzurri protagonisti: Fabio Fognini (testa di serie n.13) avrà il compito più gravoso ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo : gli orari di Cecchinato - Fognini e Sonego agli ottavi : Il numero 96 del mondo affronterà il britannico Cameron Norrie , numero 56 delle classifiche. Non ci sono precedenti tra i due, ma Norrie arriva in forma al match avendo sconfitto due ostici Tennisti ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2019 : i risultati mercoledì 17 aprile. Nadal e Zverev passeggiano - Fognini agli ottavi senza giocare : Nel Principato di Monaco un’altra giornata dedicata al grande Tennis è andata in archivio e i valori in campo del Masters 1000 di Tennis sul rosso sono stati confermati in generale. Era il giorno dell’esordio di Rafael Nadal, grande favorito della vigilia, e sull’amata terra lo spagnolo si è espresso su livelli eccelsi. Nel derby iberico contro Roberto Bautista Agut (n.22 del mondo) non c’è stata storia e Rafa ha rifilato ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2019 : la grande crescita di Lorenzo Sonego : Non c’è dubbio che per l’Italia nel Masters 1000 di Montecarlo la notizia migliore sia la crescita esponenziale di Lorenzo Sonego, oltre naturalmente a quelle di Marco Cecchinato che si conferma solidissimo sul rosso rimontando e battendo un campione come lo svizzero Stan Wawrinka, che nei primi otto game del match di ieri lo aveva letteralmente preso a pallate, e di Fabio Fognini che malgrado le sue follie e i suoi blackout è riuscito a passare ...