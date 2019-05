Tennis | Challenger Ostra a 2019 | Jannik Sinner si ferma in finale Sconfitta in due set

Tennis - Challenger Ostrava 2019 : importante successo di Jannik Sinner - che supera in due set Jiri Vesely e va in semifinale : Jannik Sinner coglie un successo importante sia per il proprio cammino Tennistico che per la portata dell’avversario superato. Anche se stiamo parlando dei quarti di finale di un torneo Challenger, battere Jiri Vesely per 6-4 7-6(1), e per di più nella sua Repubblica Ceca, a Ostrava, del significato lo assume. Vesely, infatti, è un giocatore che in carriera è arrivato al numero 35 del mondo, ha raggiunto due volte gli ottavi a Wimbledon e ...

Tennis - ATP Challenger Barletta 2019 : Lorenzo Musetti sconfitto in tre set da Filip Horansky agli ottavi di finale : Termina agli ottavi di finale l’avventura del nostro Lorenzo Musetti nell’ATP Challenger di Barletta (Italia). Il talentuoso Tennista nostrano è stato sconfitto dallo slovacco (n.197 del mondo) Filip Horansky con il punteggio di 1-6 6-1 6-2 in 1 ora e 36 minuti di partita. L’azzurrino, dopo aver iniziato piuttosto bene il confronto, è stato costretto ad alzare bandiera bianca al cospetto del più esperto avversario, che se la ...

Tennis - ATP Challenger Barletta 2019 : Jannik Sinner cede ad Andrea Arnaboldi : Si ferma al secondo turno la corsa di Jannik Sinner nell’ATP Challenger di Barletta. Il 17enne altoatesino di San Candido è stato battuto con il punteggio di 7-5 6-3 da uno dei veterani del Tennis italiano, Andrea Arnaboldi, numero 180 del mondo contro il ranking 316 di Sinner. Il primo set è molto combattuto: subito due break in avvio, poi nel quinto game Sinner strappa ancora il servizio ad Arnaboldi che però non lo cederà più senza nemmeno ...

Tennis - ATP Challenger Barletta 2019 : Lorenzo Musetti vince ancora - battuto Matteo Arnaldi : Lorenzo Musetti vince ancora all’ATP Challenger di Barletta. Oggi, dopo aver battuto ieri il portoghese Gastao Elias, numero 302 al mondo, ha dominato col punteggio di 6-2 6-0 in meno di un’ora di partita il lucky loser Matteo Arnaldi. Ora il 17enne di Carrara attende il vincente tra Daniel Masur e Filip Horansky. Il match non ha avuto storia, col vincitore degli ultimi Australian Open juniores che ha conquistato i due break decisivi nel terzo e ...

Tennis - Challenger Barletta 2019 : Lorenzo Musetti vola al secondo turno. Sconfitto in due set Gastao Elias : Lorenzo Musetti supera il primo turno dell’ATP Challenger di Barletta. Sul rosso pugliese il talentuoso giocatore nostrano, vincitore degli Australian Open 2019 junior, si è imposto contro il portoghese Gastao Elias (n. 302 ATP) con il punteggio di 6-3 6-4 in 1 ora e 41 minuti di gioco. Una prova di grande qualità quella del n.582 del mondo, in tabellone grazie ad una wild card. Grazie a questo risultato, il 17enne nativo di Carrara ...

Tennis - ATP Challenger Barletta 2019 : Sinner rimonta e batte Moroni : Jannik Sinner torna a vincere e lo fa in modo non certo banale nel primo turno dell’ATP Challenger di Barletta. Sulla terra rossa della città pugliese il 17enne altoatesino dell’Alta Val Pusteria ha battuto con l’inusuale punteggio di 0-6 6-4 6-1 Gian Marco Moroni, 21enne romano che lo precede di 73 posizioni nel ranking mondiale, 243 contro 316. Nel primo set Sinner ha ben sette palle game, tre sul servizio del suo avversario, ma non ...

Tennis - si ferma la corsa di Jannik Sinner nel Challenger di Alicante : Dopo 16 partite vinte consecutivamente nei tornei vittoriosi di Bergamo (Challenger), Trento (ITF) e Santa Margherita di Pula (ITF) si è fermata la corsa di Jannik Sinner. Il 17enne altoatesino dell’Alta Val Pusteria è stato battuto al primo turno del Challenger di Alicante dallo spagnolo Carlos Alcazar Garfia col punteggio di 6-2 3-6 6-3. Entrambi i Tennisti hanno beneficiato una wildcard dagli organizzatori del torneo spagnolo su terra rossa e ...

