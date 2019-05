Tennis | Berrettini vola in finale a Monaco | nel pomeriggio c' è Garin

Tennis - Atp Monaco 2019 : Matteo Berrettini debordante - spazza via Bautista Agut e vola in finale! Nel pomeriggio tornerà in campo : Matteo Berettini non si ferma più e neanche la pioggia di ieri gli impedisce di conquistare la nona vittoria consecutiva e la Finale di Monaco, in Germania, sconfiggendo con un perentorio 6-4 6-2 in 1 ora e 11 minuti di partita lo spagnolo (n.21 del mondo) Roberto Bautista Agut, che l’azzurro aveva già superato l’anno passato a Gstaad (Svizzera) nell’atto conclusivo sulla terra elvetica. Un match senza storia che ha premiato il ...

Tennis : Berrettini-Agut si gioca domani : ROMA, 4 MAG - Pioggia protagonista al torneo Atp di Monaco di Baviera tanto che la semifinale tra l'italiano Matteo Berrettini e Bautista Agut è stata posticipata a domani mattina alle 11. La pioggia ...

Cecchinato, sconfitta in semifinale contro Garin

Tennis : Cecchinato e Berrettini incontenibili in Baviera : Tennis: Cecchinato e Berrettini incontenibili in Baviera Continua il momento magico del Tennis italiano. Dopo le vittorie a Montecarlo e a Budapest, anche a Monaco di Baviera è grande Italia. I nostri due alfieri, Marco Cecchinato e Matteo Berrettini, hanno infatti raggiunto le semifinali dell’ATP 250 bavarese. LEGGI ANCHE: Internazionali BNL d’Italia Roma: programma, partecipanti, calendario ATP Monaco di Baviera: la partita ...

Tennis - Internazionali d’Italia 2019 : assegnate le wild card per Roma - spazio a Berrettini e Sonego. Ci sono Errani e V. Williams : sono state assegnate le wild card per gli Internazionali d’Italia 2019 che si disputeranno al Foro Italico di Roma dal 12 al 19 maggio. Al Masters 1000 maschile accedono direttamente Matteo Berrettini reduce dal trionfo di Budapest e Lorenzo Sonego che sta esprimendo un ottimo livello di gioco, pass diretto anche per il veterano Andreas Seppi ma se l’altoatesino accederà di diritto al main-draw allora la sua carta verrà messa in ...

Tennis - Masters 1000 Madrid 2019 : Matteo Berrettini si cancella dalle qualificazioni : Matteo Berrettini ha deciso di rinunciare alla disputa delle qualificazioni del Masters 1000 di Madrid, che prenderanno il via nella giornata di domani per quel che concerne il settore maschile. Il romano, infatti, è ancora in corsa nel torneo ATP 250 di Monaco, in Germania, dove giocherà nel pomeriggio i quarti di finale contro Philipp Kohlschreiber. Essendo, inoltre, proveniente da una striscia di sette vittorie consecutive, appare chiaro il ...

