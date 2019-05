Temptation Island 2019 | Gregoraci a rischio per la versione Vip?

Temptation Island Vip “Senza conduzione” : ma le puntate raddoppiano : Temptation Island Vip “Senza conduzione”: le ultime novità sul programma Procedono i lavori per la prossima edizione di Temptation Island Vip. Mancano ancora diversi mesi alla messa in onda ma, secondo le ultime indiscrezioni, la produzione del reality si starebbe già muovendo per individuare la prossima conduttrice. Adesso che Simona Ventura è tornata in Rai […] L'articolo Temptation Island Vip “Senza conduzione”: ...

Francesco Chiofalo e Antonella a Temptation Island Vip? Intanto replica a Selvaggia : Temptation Island Vip, Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi nel cast? Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi stanno insieme da poco tempo ma sono già la coppia del momento. La loro relazione è venuta fuori da pochi giorni, ma sono già candidati a Temptation Island Vip. Proprio loro, che si sono conosciuti a Temptation Island, potrebbero adesso […] L'articolo Francesco Chiofalo e Antonella a Temptation Island Vip? Intanto replica a ...

Filippo Bisciglia fa una rivelazione su Temptation Island 2019 : Temptation Island anticipazioni, parla Filippo Bisciglia: “Non vedo l’ora” Temptation Island sta finalmente tornando sul piccolo schermo degli italiani. Ad annunciarlo è il conduttore Filippo Bisciglia che sui social ha condiviso uno scatto che lo immortala nell’ormai famosa isola delle tentazioni. Ci sono palme, spiaggia, sole, mare e… un falò pronto ad accendersi. Non vedo l’ora… Giugno si avvicina. Ha ...

«Temptation Island 2019» : da Belén a Ilary - toto-conduzione al via : Temptation Island Vip: la prima puntataTemptation Island Vip: la prima puntataTemptation Island Vip: la prima puntataTemptation Island Vip: la prima puntataTemptation Island Vip: la prima puntataTemptation Island Vip: la prima puntataTemptation Island Vip: la prima puntataTemptation Island Vip: la prima puntataTemptation Island Vip: la prima puntataTemptation Island Vip: la prima puntataTemptation Island Vip: la prima puntataTemptation Island ...

Temptation Island VIP 2019 - chi sostituirà Simona Ventura? Le indiscrezioni : La prima edizione di Temptation Island VIP ha incuriosito sotto tanti punti di vista: i personaggi, le dinamiche accadute e la conduzione affidata a Simona Ventura al suo ultimo atto della - seppur breve - esperienza in Mediaset conclusa dopo 2 anni. Alla luce di una promessa seconda edizione c'è un posto vacante da coprire ed è proprio quella della conduzione.Il settimanale Chi stila un quartetto di nomi al femminile che potrebbero ...

Coppie Temptation Island Vip : Chiofalo e Fiordelisi nel cast? : Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi approdano a Temptation Island Vip? L’indiscrezione Temptation Island Vip, dopo il successo ottenuto la scorsa edizione, tornerà presto in Tv. Ma chi ci sarà alla conduzione dopo il forfait dato dalla Ventura? Ancora niente di certo, ma i nomi in lizza, secondo le fonti interpellate dal magazine Chi, pare siano Alessia Marcuzzi, Belen, Elisabetta Gregoraci e Ilary Blasi. Chi la spunterà? Chissà, ...

Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi in lizza per Temptation Island Vip : Temptation Island Vip news coppie: ci saranno anche Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi? Francesco Chiofalo, alias Lenticchio, e Antonella Fiordelisi hanno da poco ufficializzato la loro relazione ma potrebbero presto mettere a dura prova il loro sentimento. In che modo? Partecipando come coppia alla seconda edizione di Temptation Island Vip, che tornerà su Canale 5 […] L'articolo Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi in lizza ...

Temptation Island - chi al posto di Simona Ventura? : Chi prenderà il posto di Simona Ventura a Temptation Island Vip ? Il toto-nomi è già scattato. Molte le voci circolate in questi giorni sul web da quando 'super Simo' è tornata in Rai, dove ora ...

Casting per Temptation Island al Malua del Lido di Spina e per uno spot a cura di Galaxia : Sono in corso le selezioni per il noto programma televisivo Temptation Island. Nello specifico nei prossimi giorni i Casting si svolgeranno presso il Malua Beach 54 del Lido di Spina in provincia di Ferrara alla presenza del conduttore del programma Filippo Bisciglia. Sono, inoltre, aperte le selezioni, a cura di Galaxia Casting, per un importante spot di livello internazionale. Temptation Island Sono attualmente in corso le selezioni per la ...

Temptation Island - Chiofalo conferma : “Amo Antonella Fiordelisi” : Francesco Chiofalo di Temptation Island e Antonella innamorati: la conferma Francesco Chiofalo, dopo un periodo non proprio roseo, ha finalmente trovato l’amore! La fortunata, questa volta, è Antonella Fiordelisi, volto già noto al pubblico di canale 5, poiché entrambi hanno partecipato alla stessa edizione di Temptation Island. L’annuncio è arrivato, in maniera del tutto ufficiale, dal diretto interessato che per l’occasione ...

Temptation Island Vip : le conduttrici in lizza dopo Simona Ventura : Temptation Island Vip, chi prenderà il posto di Simona Ventura? Le conduttrici in lizza per il ruolo Procedono i lavori per la prossima edizione di Temptation Island Vip. Quest’anno, con il ritorno di Simona Ventura in Rai, un nuovo volto noto prenderà le redini della conduzione. Ma chi sarà? Su chi ricadranno le preferenze di […] L'articolo Temptation Island Vip: le conduttrici in lizza dopo Simona Ventura proviene da Gossip e Tv.

Temptation Island - scopre il tradimento e scatta la rissa in diretta : picchia il fidanzato e tira schiaffi alla rivale : I numerosi telespettatori di Temptation Island, che dal 2018 ha anche una edizione vip, sono abituati alle litigate fuoriose tra fidanzati, alle scenate di gelosia, agli amori interrotti dopo i tradimenti, agli scambi di accuse tra le parti ma non alla rissa fisica in diretta tv. E’ successo, invece, nella versione russa in onda proprio in questo giorni. Protagonisti dello scontro la concorrente Svetlana, il fidanzato fedifrago e la ...

Temptation Island - la russa vede le corna in diretta e dà di matto : drammatica rissa in tv - scene da censura : La versione russa del programma Temptation Island, da inizio estate di nuovo in onda anche in Italia nella sua nuova edizione, regala dei momenti di alto spettacolo. E' di questi giorni la notizia di una rissa scoppiata in diretta tra la concorrente Svetlana, il suo fidanzato e la tentatrice Irina.

Rissa a Temptation Island Russia - botte da orbi davanti alle telecamere (VIDEO) : Una caratteristica di Temptation Island dal suo primo giorno di messa in onda è una: l'alta tensione. Un punto diventato pregio della trasmissione in onda su Canale 5 dall'estate del 2014 nella sua classica versione e da meno di un anno con l'edizione dedicata ai vip.Liti, accuse, parole grosse, urla sono state puntualmente all'ordine delle puntate. Mai uno scontro fisico, mai una mano alzata, mai uno straccio volato, esattamente il contrario di ...