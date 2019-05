" Tappatevi la bocca e lavorate". L'ultimo avviso di Salvini al M5s : Sempre più rovente il clima nel governo sul caso Siri. "La Lega tiri fuori le palle e lo faccia dimettere", l'appello di questa mattina del Movimento 5 stelle con Luigi Di Maio che è tornato a chiedere all'alleato di governo di far fare un passo indietro al sottosegretario ai Trasporti, indagato per corruzione. "Ora voglio dire a Salvini che è facile fare il forte coi deboli, questo è il momento del coraggio", ha sottolineato ...

Caso Siri - Salvini contro M5S : "Tappatevi la bocca - è l'ultimo avviso" : Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini ha replicato in modo duro agli ultimi attacchi del Movimento 5 Stelle sul Caso di Armando Siri, che a due giorni dalla richiesta di dimissioni arrivata dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte non ha ancora fatto un passo indietro. La questione sarà discussa in Consiglio dei Ministri mercoledì prossimo e se non ci sarà una soluzione entro quella data, si metterà al voto come anticipato oggi dal ...