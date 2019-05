Taekwondo | Campionati Italiani Poomsae e Freestyle 2019 | i risultati della prima

Taekwondo - Campionati Italiani Poomsae e Freestyle 2019 : tutti i risultati della prima giornata. èMichelangelo Sampognaro non delude le attese : Si è conclusa la prima giornata dei Campionati Italiani Poomsae e Freestyle 2019, appuntamento imprescindibile per il Taekwondo italiano in corso di svolgimento ad Ancora. La rassegna contrappone da un lato l’antichissima tradizione delle Forme e dall’altro lato le spettacolari acrobazie del Freestyle, disciplina di recente introduzione ma già molto apprezzata anche a livello internazionale. Michelangelo Sampognaro (Gymnasium Club ...

Taekwondo - ecco i protagonisti in vista dei Campionati Europei di Poomsae - Freestyle e Beach Taekwondo : Si inizia a fare sul serio per la Nazionale di Taekwondo. Le squadre di Poomsae e Freestyle saranno infatti impegnate dal 2 al 4 aprile ad Antalya in Turchia in occasione del Campionato Europeo, mentre il 6 aprile sarà la volta dello spettacolare Europeo di Beach Taekwondo che si disputerà in riva al mare. Andiamo a conoscere l’elenco dei protagonisti italiani, suddivisi per categorie: EUROPEAN Poomsae CHAMPIONSHIPS: Individuali: Andrea ...