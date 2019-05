Sul Fatto del 6 maggio – L’inchiesta | SkyWay | cosa c’è dietro la promessa di “ricchezza

Sul Fatto del 5 Maggio – Per cacciare Siri bastano Conte e Toninelli. Salvini si arrende : L’intervista “Il caso Siri non ci farà cadere. Ora meno annunci e balconi” Stefano Buffagni – Il sottosegretario del M5S: “Il suo destino non è una priorità, abbiamo tanto da fare: e basta liti” di Luca De Carolis Ultimissime sull’Apocalisse di Marco Travaglio Digiuno come sono di economia, attendo da 10 mesi che si avverino le previsioni degli esperti sui licenziamenti di massa e il crollo dell’occupazione per il decreto Dignità. ...

In Edicola Sul Fatto Quotidiano del 5 Maggio : Siri - Salvini si arrende. Mercoledì il Cdm : per cacciare il sottosegretario bastano Conte e Toninelli : L’intervista “Il caso Siri non ci farà cadere. Ora meno annunci e balconi” Stefano Buffagni – Il sottosegretario del M5S: “Il suo destino non è una priorità, abbiamo tanto da fare: e basta liti” di Luca De Carolis Ultimissime sull’Apocalisse di Marco Travaglio Digiuno come sono di economia, attendo da 10 mesi che si avverino le previsioni degli esperti sui licenziamenti di massa e il crollo dell’occupazione per il decreto Dignità. ...

In Edicola Sul Fatto Quotidiano del 4 Maggio : Il sottosegretario non si dimette : si andrà alla conta in Cdm : Strategia della tensione Siri, continua la battaglia La Lega: “Non si dimette” I salviniani alzano il livello della sfida: “Si va alla conta in Cdm”. M5S teme la vendetta su fisco e autonomie di Luca De Carolis I finti tonti di Marco Travaglio “Ma l’impresa eccezionale, dammi retta, è essere normale”. Nulla di meglio di questo verso di Lucio Dalla per descrivere le reazioni al discorso – normalissimo e dunque eccezionalissimo – di ...

In Edicola Sul Fatto. Il sottosegretario fa il furbo : “Mi dimetto - ma dopo l’interrogatorio” (mai fissato) : Resa dei conti – Eolico “Siri fuori”: il decisionista Conte perde la pazienza L’indagato voleva prendere ancora tempo: “Mi dimetto se non mi archiviano in 15 giorni”. Il presidente sbotta: “Non ha senso, subito la revoca” di Luca De Carolis È caduto giù l’Armando di Marco Travaglio Ci voleva un “premier per caso”, che non deve conquistarsi riconferme o ricandidature o rielezioni, per dire ciò gli italiani onesti attendevano di ...

In Edicola Sul Fatto Quotidiano del 3 Maggio : Il sottosegretario fa il furbo : “Mi dimetto - ma dopo l’interrogatorio” (mai fissato) : Resa dei conti – Eolico “Siri fuori”: il decisionista Conte perde la pazienza L’indagato voleva prendere ancora tempo: “Mi dimetto se non mi archiviano in 15 giorni”. Il presidente sbotta: “Non ha senso, subito la revoca” di Luca De Carolis È caduto giù l’Armando di Marco Travaglio Ci voleva un “premier per caso”, che non deve conquistarsi riconferme o ricandidature o rielezioni, per dire ciò gli italiani onesti attendevano di ...

Latte contraffatto Sul mercato italiano - conteneva aflatossina : chiesta l’assoluzione per gli imputati : E’ in totale di 21 anni la richiesta di condanne del pm della Procura di Udine, Marco Panzeri, nei confronti dei sei imputati accusati di adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari, al processo sulla presunta presenza di aflatossine M1 oltre i limiti di legge in alcune partite di Latte dello storico consorzio di Campoformido “Latterie Friulane“. Lo riporta un articolo a firma Luana de Francisco pubblicato dal ...

In Edicola Sul Fatto Quotidiano del 1 Maggio : Vita di governo – Conte chiede le dimissioni al sottosegretario che rifiuta : Affaire eolico Salvini dice no al premier: Siri ancora non si dimette La palude – Lunedì sera Conte ha visto il leghista indagato, poi ieri in volo per Tunisi ha parlato a lungo con il ministro dell’Interno: ma al Cdm non accade nulla di Luca De Carolis Franza e Spagna di Marco Travaglio Afuria di guardarci l’ombelico e attendere l’Apocalisse (che pare un’altra volta rimandata, dopo i dati di ieri su Pil e occupazione), rischiamo di ...

In Edicola Sul Fatto Quotidiano del 30 Aprile : “Tagli o sale l’Iva. Draghi in Italia può fare grandi cose” : l’intervista Giovanni Tria “Le liti sono solo una facciata: o sale l’Iva o scatteranno i tagli” Il ministro del Tesoro – L’errore più grande? “Cedere sul deficit, l’esultanza per il 2,4% mi ha angosciato Siri non si deve dimettere soltanto perché indagato” di Carlo Tecce Giallo bifronte di Marco Travaglio La giornata di ieri sembra fatta apposta per confermare ciò che sosteniamo da 11 mesi, contro gli opposti fondamentalismi del ...

Tapiro d’oro Allegri – L’allenatore torna Sulla lite con Adani : “ho fatto sfondamento come a basket” : Tapiro d’oro per Massimiliano Allegri, l’allenatore della Juventus raggiunto da Valerio Staffelli dopo il battibecco con Adani Un battibecco, quello tra Massimiliano Allegri e Daniele Adani, che ha fatto il giro dei social e non solo. La schermaglia, andata in scena su Sky Sport nel post-partita di Inter-Juventus, ha fatto meritare il Tapiro d’Oro all’allenatore della Juventus. Il livornese, raggiunto da Valerio ...

Portiere con sangue freddo fotografa ladro Sul Fatto e lo fa arrestare : Roma – Grazie alla pronta reazione di un Portiere di stabile ‘detective’, i Carabinieri della Stazione Roma Citta’ Giardino hanno arrestato un cittadino georgiano di 38 anni, autore di un furto all’interno di un appartamento in via Val Melaina. Uditi i rumori provenire dall’appartamento, il Portiere dello stabile si e’ subito attivato affrontando il ladro che per guadagnare la fuga l’ha minacciato ...

In Edicola Sul Fatto Quotidiano del 29 Aprile : Non va tutto al Sud e l’assegno medio è di 520 euro : L’intervista “Altro che flop, questi numeri sul reddito sono soltanto l’inizio” Pasquale Tridico – Il bilancio del presidente Inps sull’assegno di cittadinanza e quota 100 di Stefano Feltri Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Voce del verbo pagare. “I giudici che sbagliano devono pagare” (Matteo Salvini, Lega, vicepremier e ministro dell’Interno, Il Dubbio, 26.4). Quarantanove milioni in comode rate di 79 anni. Il dito ...

NBA : perché gli Spurs non hanno fatto fallo e fermato la gara Sull'ultimo possesso? : Da -17 a -2, senza mai essere davanti per oltre 47 minuti, tirando con meno del 40% dal campo. Insomma la partita perfetta per regalare agli Spurs l'ennesima impresa, uno dei quei successi che ...

In Edicola Sul Fatto Quotidiano del 28 Aprile : Lega e 5stelle – Battaglia sul ritorno del voto : Il dossier Gli enti riformati: meno trasferimenti, meno servizi e pure meno democrazia 2014-2019 – Fondi più che dimezzati, eppure gestiscono scuole superiori, strade e ambiente di Marco Palombi Uno sparo nel buio di Marco Travaglio Leggo sempre Repubblica perché imparo sempre qualcosa di nuovo. Ieri, per esempio, grazie all’amico Massimo Giannini, ho appreso particolari inediti, anzi rivoluzionari, sulla schiforma della ...

Verissimo - Diletta Leotta e quella robina Sul corpo che ha fatto arrabbiare sua madre : 'Poi ha pianto' : Ci sono cambiamenti sul corpo di Diletta Leotta che sua madre non ha accettato benissimo appena scoperti. La conduttrice di Dazn ha raccontato a Verissimo che finora ha voluto farsi solo due tatuaggi: ...