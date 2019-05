Su Italia ed Europa aveva ragione Montanelli Socci e la patria | una lezione

Perché non è tutto oro il calo della disoccupazione in Europa e in Italia. Tempi più duri per i giovani : In Europa c’è stato un generale calo della disoccupazione. L’eccezione principale è rappresentata dalla Turchia. E l'Italia? In 15 tra regioni e province autonome il tasso di disoccupazione si è ridotto. Prima di celebrare, vale la pena di spostare l'attenzione ai dati relativi al solo 2018. Che mostrano come la disoccupazione resti uno dei problemi più profondi del nostro Paese...

Woody Allen - il film “bloccato” da Amazon sarà distribuito in Italia e (forse) in altri paesi d’Europa : Il nuovo film di Woody Allen uscirà il 3 ottobre 2019 in Italia grazie a Lucky Red. A rainy day in New York, tradotto in Un giorno di pioggia a New York, bloccato dal distributore americano Amazon, vedrà invece la luce in Italia e molto probabilmente anche in Francia, Belgio e Olanda, paesi in cui il film ha già un distributore ufficiale legato alla Gravier Productions di Allen stesso. Dopo diversi post e commenti pubblicati su Facebook dove la ...

Fattura elettronica in Europa : quali paesi l’hanno adottata prima dell’Italia : Fattura elettronica in Europa: quali paesi l’hanno adottata prima dell’Italia La Fatturazione elettronica è in vigore in Italia dal primo gennaio 2019, come nel resto d’Europa la sua introduzione è legata al miglioramento del controllo fiscale, quindi, al contrasto dell’evasione (contro cui sembra funzionare). quali paesi hanno scelto di introdurla prima di noi? Fattura elettronica in Europa: linea diretta Roma-Lisbona Molti esperti ...

Mirco Montefinese protagonista Italiano del documentario 24H Europe di ARTE - dalla Fiat di Melfi al sogno di “un’Europa dei popoli” : Tra gli italiani protagonisti del monumentale documentario della durata di 24 ore dal titolo 24H Europe - The next generation, prodotto da ARTE e presentato a Milano con una proiezione-evento sabato 4 maggio, c'è Mirco Montefinese, giovane operaio della FCA di Melfi che ha accettato di raccontare la sua vita di lavoratore e studente del Meridione d'Italia. Il progetto, nato da una coproduzione internazionale della piattaforma culturale ARTE ...

Riscontri in Europa e ritardi in Italia per il Samsung Galaxy S8 : tutto sull’aggiornamento di aprile : Si parla molto da un po' di tempo a questa parte del Samsung Galaxy S8 e del rilascio dell'aggiornamento di aprile. Questa volta le cose stanno procedendo molto più lentamente rispetto agli ultimi mesi, se pensiamo che la notizia della distribuzione del pacchetto software in Europa (riportata sulle nostre pagine non molto tempo fa), non ha trovato continuità nel nostro Paese. Cosa succede allo smartphone lanciato sul mercato nel 2017? Proviamo a ...

Paolo Gentiloni avverte il governo : “L’isolamento dell’Italia in Europa è pericoloso” : Il presidente del Pd, Paolo Gentiloni, ha definito pericoloso l'isolamento dell'Italia in Europa, affermando che chi dà per scontato il ruolo del nostro Paese all'interno dell'Unione non si rende conto del muro che ci circonda. L'ex premier ha poi parlato dei rapporti del suo partito con i Cinque Stelle e delle politiche economiche dell'esecutivo. "Il governo ci ha messo ai margini dell'Unione. Siamo in una pagina diversa della storia, chi ...

Un capitale sociale da valorizzare - non punire. Un civil compact per Europa e Italia : Il professor Zamagni lancia la proposta di un 'civil compact' in sede europea «un progetto sull'economia civile che guardi ai prossimi decenni». La trovo una proposta bellissima e confido possa ...

MATTARELLA A NOTRE DAME "Italia-FRANCIA AMICI"/ "Nella Cattedrale la storia d'Europa" : Parigi, MATTARELLA a NOTRE DAME dopo l'incendio: 'l'amicizia tra Italia a Francia. La Cattedrale simbolo della storia e civiltà d'Europa'

Atletica - Coppa Europa marcia 2019 : i convocati dell’Italia. Antonella Palmisano la stella azzurra : “Un mix di esperienza e gioventù. Dal veterano Marco De Luca all’allievo Gabriele Gamba. Partiamo con tre punte: Stano, Palmisano e Giorgi. Massimo vuole meritarsi ad Alytus la convocazione per i Mondiali di Doha: è diventato un uomo di riferimento per gli avversari, come lo era già Antonella campionessa in carica. Eleonora per la prima volta affronta una 50 km, e lo fa in un contesto internazionale di valore: è una bella sfida che ha raccolto. ...

ESCLUSIVA Sen. Dal Mas - FI - : "Forza Italia vuole un'Europa liberata dalle tecnocrazie - Conte è il mediatore tra le pulsioni di Salvini e Di ... : ... liberata dalle tecnocrazie e da vincoli assurdi, più vicina agli interessi dei cittadini, più attenta alle esigenze legittime dei singoli Paesi su tutti i temi, a partire dall'economia, dal lavoro, ...

24h Europe a Milano. 'Arte in Italiano' presenta l'Europa dei millennials in vista delle elezioni : Alcuni escono dai sentieri battuti, altri sono religiosi, aperti al mondo, nazionalisti, legati alla loro terra d'origine, privilegiati o svantaggiati. C'è chi vive ai margini della società, chi ...

24h Europe a Milano. "Arte in Italiano" presenta l'Europa dei millennials in vista delle elezioni : Le elezioni Europee si avvicinano e il canale televisivo "ARTE in Italiano" ci prepara all'appuntamento del 23 maggio con un documentario eccezionale che fotografa l'Europa del 2019. Si intitola 24H Europe la produzione che ha come protagonisti i giovani Europei con un'età compresa tra i 18 e i 30 anni. Il documentario presenta una testimonianza unica sui giovani di oggi, un manifesto per il futuro lungo un'intera giornata. Il momento ...

ll pil Italiano torna a crescere - ma siamo comunque i peggiori d'Europa : Milano. L'Italia è fuori dalla recessione tecnica ma Piazza Affari non mostra particolare entusiasmo perché resta ampio il divario con gli altri paesi europei e c'è il rischio di una stagnazione dell'economia. Dopo la diffusione dei dati Istat sulla crescita del pil nel primo trimestre del 2019 (+0,