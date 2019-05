Striscia la notizia | Michelle Hunziker nella storia | guinness mondiale della bella

Striscia la notizia - l'inviato Pinuccio fa una tremenda scoperta : cosa trova nel fiume : Lunedì sera 6 maggio a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35), Pinuccio è tra Montalbano e Pisticci (Mt), e più precisamente sulle rive del fiume Cavone. In una depressione del territorio, l’inviato scopre una strana sostanza marrone-argentata nel corso d’acqua. Per scoprire di cosa si tratta, u

Striscia la notizia - Max Laudadio va all'assalto del re della musica italiana : lo scandalo che scoperchia : Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Max Laudadio torna a parlare dell’organizzazione dei concerti live in Italia e delle principali società che li organizzano: Friends & Partners Group di Ferdinando Salzano, Vivo Concerti (dove lavora la moglie di Salzano, ndr), Vertigo e Di and

Salzano e i concerti live/ Video - tre promoter : "Siamo schiavi" - Striscia la notizia - : Salzano e i concerti live: prosegue l'inchiesta di Striscia la notizia. Oggi verrà trasmessa una conversazione tra tre promoter: "Siamo schiavi".

Striscia la notizia - Federica Pellegrini e il Tapiro per le foto hot : con Magnini è finita malissimo : Dopo le foto hot degli ultimi giorni arriva il Tapiro D'Oro, il quinto, da parte di Striscia la notizia per Federica Pellegrini. La bella nuotatrice nei giorni scorsi, ha pubblicato una serie di scatti decisamente provocanti che hanno ricevuto una pioggia di like e scatenato i fan. A consegnare il T

Striscia la Notizia – Tapiro d’oro a Federica Pellegrini : “foto hot? Ogni tanto! E sulle relazioni con Magnini e coach Giunta…” : Striscia la Notizia consegna il Tapiro d’Oro a Federica Pellegrini: la nuotatrice azzurra riceve la visita di Valerio Staffelli a causa delle foto hot pubblicate sui social nei giorni scorsi La versione ‘hot‘ di Federica Pellegrini è sulla bocca di tutti. La nuotatrice azzurra, da qualche giorno a questa parte, ha iniziato a pubblicare alcune foto ‘piccanti’ sul proprio profilo Instagram. La ...

Federica Pellegrini a Striscia la notizia torna a parlare di Magnini : Federica Pellegrini e Filippo Magnini: il rapporto tra i due oggi Federica Pellegrini è tornata a parlare dell’ex fidanzato Filippo Magnini. Tutta colpa di Striscia la notizia, che ha fatto recapitare alla nuotatrice un Tapiro d’oro per via di alcune piccanti foto pubblicate sui social network. Foto che hanno creato una polemica, per via della […] L'articolo Federica Pellegrini a Striscia la notizia torna a parlare di Magnini ...

Striscia la Notizia : Tapiro d'Oro a Massimo Allegri dopo il battibecco con Adani : Ieri sera a Striscia la Notizia Massimiliano Allegri ha ricevuto il Tapiro d'Oro dopo il battibecco con Daniele Adani. L’allenatore: “Sono molto arrogante".

Striscia la notizia - Vittorio Brumotti preso a sassate a Monza : Questa sera 29 aprile a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Vittorio Brumotti è a Monza, dove documenta lo spaccio di droga nel parco di fronte alla stazione ferroviaria. Appena l’inviato di Striscia comincia le sue acrobazie in bicicletta, il clima nel parchetto si scalda: c’è chi fugge, chi

Striscia la notizia - Brumotti aggredito dai pusher a Monza : Questa sera, lunedì 29 aprile 2019, a Striscia la notizia, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 20.35, andrà in onda un servizio con protagonista Vittorio Brumotti. L'inviato del tg satirico condotto da Ficarra e Picone documenterà da Monza lo spaccio di droga nel parco di fronte alla stazione ferroviaria. In questa occasione, il campione di bike trial sarà accolto con un lancio di sassi e bottiglie di vetro operato dai pusher, alcuni ...

Striscia la Notizia e i pannolini - un'inquietante servizio : perché non è tutto come sembra : I pannolini che usate per i vostri neonati? Attenzione, non tutto è come sembra. A fare il punto su uno strumento che appare innocuo, a Striscia la Notizia, è Eric, il consulente scientifico 15enne del tg satirico di Canale 5. E Striscia, di pannolini, se ne è occupata nella trasmissione in onda mer

Striscia la Notizia smonta Cristiano Malgioglio : "Come è andato l'intervento?" - prove brutali : No, questa volta non tocca a una donna finire al centro della irriverente rubrica "Fatti e rifatti" di Striscia la Notizia. Suo malgrado, infatti, il protagonista è Cristiano Malgioglio, al centro dell'analisi "chirurgica" trasmessa dal tg satirico di Canale 5 nell'edizione di mercoledì 24 aprile. E

Striscia la Notizia - orrore italiano contro i malati di Parkinson : un caso vergognoso : Un caso scandaloso, del quale vi avevamo dato conto su Libero qualche giorno fa. Un caso del quale ora si occupa anche Striscia la Notizia, nella puntata trasmessa su Canale 5 mercoledì 24 aprile. Il punto è che nelle ultime settimane sono arrivate moltissime segnalazioni da parte di chi è afflitto

Striscia la Notizia - Gerry Scotti e il grave incidente del figlio : 'Un'atroce scherzo del destino' : Un dramma, per Gerry Scotti. Si parla del grave incidente subito dal figlio: 'È stata la paura più grande della mia vita ma, fortunatamente, l'operazione è andata bene e mio figlio è in ripresa. Il ...

Striscia la Notizia - Elettra Lamborghini fuori controllo : il tg satirico mostra il raptus dell'ereditiera : Tra le donne del momento c'è sicuramente Elettra Lamborghini, tornata agli onori delle cronache per la sua nuova veste di coach a The voice of Italy, il programma condotto da Simona Ventura su Rai 2. E in questo caso non si parla soltanto delle prorompenti forme che l'ereditiera, senza troppi scrupo