Sri Lanka | Papa | prego per pace insieme a seguaci di ogni fede

Sri Lanka : polizia richiede di consegnare le armi bianche - : Le autorità dello Sri Lanka hanno invitato i residenti locali a consegnare le armi bianche e vestiti simili a quelli militari nelle più vicine stazioni di polizia entro due giorni. La richiesta di ...

Sri Lanka : Comunità tamil Palermo prega per morti attentati : Palermo, 4 mag. (AdnKronos) - Il Tempio induista della Comunità tamil Sri Mutthu Vinayagar di Palermo ha organizzato un momento di preghiera per ricordare i morti negli attentati in Sri Lanka. Hanno partecipato diversi sacerdoti ed esponenti della chiesa Cattolica palermitana i quali hanno espresso

Sri Lanka - chiese chiuse per 2° Weekend : 0.01 Riti religiosi sospesi per il secondo fine settimana consecutivo nello Sri Lanka. Dopo le stragi di Pasqua, il governo ha messo in guardia la Chiesa cattolica su nuovi possibili attacchi. Dopo gli ultimi rapporti della sicurezza il cardinale Malcom Ranjith, capo della diocesi, ha deciso di cancellare tutte le messe domenicali. Lo riferisce il portavoce Tillakaratne. La scorsa settimana era stato raccomandato ai musulmani di evitare la ...

Sri Lanka : cancellate ancora le messe : ANSA, - COLOMBO, 2 MAG - Riti religiosi sospesi per il secondo fine settimana consecutivo nello Sri Lanka dove, dopo le stragi di Pasqua, il governo ha messo in guardia la chiesa cattolica rispetto a ...

Sri Lanka : chiesa teme nuovi attacchi - cancellate messe : Riti religiosi sospesi per il secondo fine settimana consecutivo nello Sri Lanka dove, dopo le stragi di Pasqua, il governo ha messo in guardia la chiesa cattolica rispetto a nuovi possibili attacchi. ...

ISLAM/ Dai moderati allo Sri Lanka - passando per Roma : che c'entra l'Iva? : Alcune osservazioni a proposito di un recente articolo riguardante l'aggressione di un clochard a Roma. Cosa c'entra l'Iva?

Lo Sri Lanka ha riaperto i social network dopo gli attentati terroristici di Pasqua : Lo Sri Lanka ha riaperto i social network che erano stati resi irraggiungibili dopo gli attentati terroristici di Pasqua, in cui sono morte 253 persone. Subito dopo gli attacchi contro tre chiese e tre alberghi nella capitale del paese, Colombo, e

Sri Lanka Tourism : pronti a far rinascere la destinazione : 'Gli abitanti dello Sri Lanka sono tra le persone più accoglienti al mondo e quando un ospite arriva sulle nostre spiagge diventa parte della nostra famiglia', ha affermato Kishu Gomes , presidente ...

Al Baghdadi riappare in video dopo 5 anni : «Attacco in Sri Lanka vendetta per Baghouz» Mitra alla Bin Laden - L’analisi : Barba lunga (e rossa), kalashnikov al suo fianco, il leader dell’Isis si mostra in volto e si rivolge ad altri emiri jihadisti

Terrorismo - “Al Baghdadi appare in un video : Sri Lanka vendetta per Baghuz” : L’organo di propaganda video dell’Isis ha pubblicato un nuovo video in cui compare quello che sembra essere il leader del sedicente Stato islamico Abu Bakr al-Baghdadi. È la prima volta, dal celebre sermone nella Grande Moschea di Mosul nel 2014, che il terrorista compare in video. Lo riferisce il Site, il sito che monitora il jihadismo sul web. Barba lunga, appesantito, nel filmato il Califfo è seduto a gambe incrociate e ha un kalashnikov al ...

Sri Lanka vieta indumenti che coprono viso : “Impediscono identificazione”. Paura per attacchi con uniformi militari : In Sri Lanka sarà vietato indossare abiti che coprono il volto, anche per motivi religiosi. È con questo provvedimento legislativo di emergenza, seguito agli attentati terroristici di Pasqua, che il Paese cerca di limitare i rischi legati a nuovi attacchi nel Paese. Dopo 250 morti e centinaia di feriti, le istituzioni del Paese adottano così uno dei primi provvedimenti per evitare nuovi episodi di violenza legati all’estremismo ...

SriLankan Airlines ha registrato il 10 per cento di cancellazioni di voli in più - dopo gli attentati di Pasqua : Il CEO di SriLankan Airlines, la compagnia aerea di bandiera srilankese, ha detto che la società ha registrato un 10 per cento di cancellazioni in più sui propri voli nella scorsa settimana, e di aspettarsi che la percentuale salga ancora. Kishu Gomes,

Noi occidentali sordi allo Sri Lanka : "I radicali sanguinari che hanno fatto esplodere bombe e ucciso centinaia di persone la domenica di Pasqua in Sri Lanka hanno scelto i loro obiettivi con finalità ideologiche", scrive Ross Douthat. "Turisti e missionari, Coca-Cola e Chiesa cattolica: è lo stesso nemico invasore, marchi diversi per l

Stragi Sri Lanka - vietato velo integrale : 11.30 Le autorità dello Sri Lanka hanno vietato il velo integrale, dopo gli attentati che a Pasqua hanno fatto oltre 250morti. Lo riferisce la Bbc. Il presidente Sirisena ha precisato che si tratta di una misura di emergenza. Messo al bando ogni "indumento che ostacoli identificazione", dice senza citare espressamente burqa e niqab. La polizia lancia una nuova allerta:"Ci potrebbe essere un'ondata di attentati" messi a segno da "persone con ...