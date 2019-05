Sparatoria a Napoli - ancora “molto gravi” condizioni della bimba

tg24.sky

(Di domenica 5 maggio 2019) Dall'azienda ospedaliera in cui è ricoverata la piccola si apprende che "persiste una grave insufficienza respiratoria derivante dal danno polmonare" causato dal proiettile. Il procuratore Cafiero de ...

pinapic : Una bambina lotta tra la vita e la morte per una sparatoria in pieno giorno. Dopo quello che è successo a Napoli un… - matteosalvinimi : Una preghiera per la bambina ferita in una sparatoria a Napoli. Ci stringiamo attorno ai medici e a una famiglia sc… - PietroGrasso : Il mio pensiero in queste ore è per la famiglia della bambina ferita ieri in una barbara sparatoria a #Napoli. Lotta, piccola, siamo con te. -