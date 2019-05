Soccorso agli escursionisti | accordo tra Ente Monti Lattari e Soccorso Alpino e

meteoweb.eu

(Di domenica 5 maggio 2019) “Ora Sentiero degli Dei, Faito, Costiera Amalfitana, Penisola Sorrentina, avranno maggiori servizi anche in materia di sicurezza per i turisti. Ho firmato il protocollo con il, voluto fortemdal sottoscritto e dal Presiddel Servizio Regionale Regionale Campania del Corpo Nazionalee Speleologico (CNSAS), Girolamo Galasso, rappresenta un grande traguardo per entrambe le parti. L’prevede interventi diai turisti,. Il solo sentiero degli Dei, percorso ogni anno da decine di migliaia di persone con le sue molteplici chiamate per, di varia natura e gravità, rappresenta un esempio significativo di quanto questo territorio necessiti di attività di prevenzione, prima ancora che di”: lo ha affermato Tristano dello Ioio, Presiddel Parco dei. Una grande notizia soprattutto per gli ...

