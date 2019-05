Sky – Ancelotti | “Per il rigore resta il dubbio | meritavamo la vittoria”

Sky – Incontro De Laurentiis-Ancelotti-Insigne-Raiola : il futuro potrebbe essere a Napoli : Dopo la foto sui social che ufficializza il rapporto con Raiola, da Sky arriva la notizia che si aspettava su Lorenzo Insigne. Secondo la redazione sportiva l’attaccante azzurro resterà a Napoli. Questa mattina ci sarebbe stato un Incontro tra Lorenzo accompagnato da Raiola e il presidente De Laurentiis con Giuntoli e il mister Ancelotti. Toni distesi tra le parti che si sono confermate la reciproca volontà di continuare insieme I ...

Ancelotti prende in giro Allegri e ironizza con l'inviato Sky : 'Stai zitto' : Il big match della 35esima giornata di campionato di Serie A Inter-Juventus si è concluso 1 a 1 con un primo tempo dominato dalla squadra di Spalletti mentre nel secondo i bianconeri hanno saputo riacciuffare il pareggio grazie ad un gran gol di Cristiano Ronaldo. Agli onori della cronaca, però, è finito anche il post partita del derby d'Italia quando Allegri, intervistato da Sky, ha avuto un acceso diverbio con l'ex giocatore, e attuale ...

Ancelotti a Sky : «Dobbiamo puntare sui giovani - impossibili i top player che guadagnano milioni» : l’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti ai microfoni di Sky dopo la partita col Frosinone: Su Younes? Younes è formidabile nell’uno contro uno. Siamo una delle prime squadre a vincere gli uno contro uno. Non si è ancora espresso al massimo perché è entrato in gioco tardi, rientra da un infortunio. E’ un acquisto in più per il prossimo anno». Sulle critiche di questi giorni alla società? «La nostra è una società già consolidata che ha ...

Napoli - Davide Ancelotti in esclusiva a Sky : 'Ben venga il rinnovo a vita di papà' : A fare un bilancio è il figlio Davide, assistente dell'allenatore, in un'intervista esclusiva a Sky Sport . Partendo dall'ultimo periodo non esaltante: "Stiamo passando il momento più complicato a ...

Davide Ancelotti a Sky : Insigne è un professionista. Si allena in modo esemplare» : Davide Ancelotti, viceallenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: «Stiamo attraversando un momento complicato, il più difficile della nostra gestione sia in termini di risultati che di prestazioni. Abbiamo fatto prove non all’altezza, ma stiamo cercando di gestire il momento con il massimo della professionalità per venirne fuori già domenica. Proveremo a fare il nostro calcio e arrivare al risultato,» Sul futuro di ...

Ancelotti a Sky : 'Domani gara speciale - voglio un Napoli coraggioso' : Non si può giudicare la stagione del Napoli in base ai risultati della Juventus, pensiamo al nostro mondo che è la partita di domani. Sarà solo il primo tempo, non scordiamoci che sarà decisivo il ...

Ancelotti a Sky : «Una tiratina d’orecchie ma dobbiamo pensare alla prossima» : L’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti ai microfoni di Sky al termine di Empoli-Napoli «È stata una partita giocata sottotono dal primo all’ultimo minuto. Una sconfitta meritata, con la squadra disattenta e un po’ disordinata. Una sconfitta che brucia ma meritata» Quanto ha inciso il turnover e la gara contro l’Arsenal? «Ha giocato male tutta la squadra, al di là dei giocatori che avevano giocato di meno. Niente da dire contro ...

Ancelotti a Sky : “La squadra sta bene - l’avevo detto. Ma dobbiamo crescere mentalmente” : L’intervista a Sky dell’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti: “Mi aspettavo una prestazione così, l’avevo detto che la squadra stava bene. Nella prima parte siamo stati un po’ troppo leziosi, ma nella seconda siamo stati bravi. Verdi e Younes stanno crescendo. Verdi mi è piaciuto molto. E questo sicuramente aumenta il tasso qualitativo della squadra. Non so se Simone possa diventare il migliore, ma è molto bravo. Oggi ha ...