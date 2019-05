Siri : Di Maio a Salvini - 'facile fare forte coi deboli - sia intransigente come su migranti' : Mi aspetto dalla Lega e da Salvini una posizione intransigente, come ce l'ha sulla sicurezza e sui migranti, anche quando si recluta la classe politica devi stare attento'. Per i 5 Stelle il caso ...

Luigi Di Maio : "Su Siri la Lega non arrivi alla conta in Cdm" : “Dico a Salvini: è bello fare il forte con i deboli, ma questo è il momento del coraggio”. Luigi Di Maio a Mezz’ora in più interviene sul caso Siri e manda un messaggio chiaro all’alleato di governo: “La Lega non si deve assumere la responsabilità di arrivare al voto su Armando Siri in Consiglio dei ministri”. E se, invece, la questione dovesse finire sul tavolo del cdm e ...

Luigi Di Maio - il suo uomo Spadafora spara su Salvini : 'Conte non si tocca. Siri - gesto stupido e Lega casta' : La questione è più ampia e riguarda una forza politica importante come la Lega che si chiude a riccio e si fa Casta intoccabile nel difendere il suo sottosegretario davanti a un impulso del premier ...

Luigi Di Maio - il suo uomo Spadafora spara su Salvini : "Conte non si tocca. Siri - gesto stupido e Lega casta" : "Giuseppe Conte non si tocca". Vincenzo Spadafora, sottosegretario M5s alla presidenza del Consiglio, difende il premier e attacca la Lega con parole al limite dello sfregio. Intervistato da Repubblica, il fedelissimo di Luigi Di Maio avvisa Matteo Salvini: "Se pensano di cambiare premier in caso di

Siri - Di Maio : “La Lega attacca il ministro Trenta per coprire il caso. Castrazione chimica arma distrazione di massa” : “Capisco la difficoltà della Lega ma non serve che la Lega attacchi il ministro della Difesa Trenta per provare a coprire il caso Siri, per coprire il caso Siri basta farlo dimettere”. Così Luigi Di Maio intervenendo ad Assemini in Sardegna. “Leggo di sondaggi per cui la Castrazione chimica è maggioritaria nel Paese ma non vi hanno detto che deve essere volontaria e che si applica solo ai reati minori, per anni di carcere. E se ...

Scontro M5S-Salvini sul tweet (rimosso) della ministra Trenta. La replica Di Maio : «Lega attacca per coprire caso Siri» video : Il premier Conte cerca la tregua: «In Consiglio dei ministri nessuna conta» Ma Di Maio accusa Salvini di attaccare la ministra per «coprire» il sottosegretario

La gola profonda della Lega a Libero : 'Siri si dimetterà ma Luigi Di Maio e il M5s la pagheranno cara' : Dalla politica estera a quella economica. Siamo bloccati su tutto'. Ragionamenti che si sentono fare da mesi. La novità è che finora Salvini frenava. 'State buoni, calma', diceva ai suoi. Ora non più.

La gola profonda della Lega a Libero : "Siri si dimetterà ma Luigi Di Maio e il M5s la pagheranno cara" : «Siri si dimetterà. Perché non possiamo, a poche settimane dalle Europee, rimanere impiccati a questa vicenda. Dopo di che, la pagheranno cara». E il "come" è già scritto: «Dopo le Europee o si fa un sostanzioso rimpasto o si va al voto. Noi siamo pronti». A dirlo a Libero è un esponente del governo

La Lega sta facendo troppo casino sul caso Siri - ha detto Di Maio : "Quanto casino sta facendo la Lega per la poltrona di un sottosegretario. La vicenda si poteva risolvere con un passo indietro, invece è diventato un caso di Stato". Nel suo comizio ad Alghero il leader M5s Luigi Di Maio torna sul caso Siri. "Siri torna pure a fare il senatore a 13 mila euro al mese. Non rimane certo in mezzo a una strada". "La corruzione non si combatte solo con le leggi", ha aggiunto il vicepremier. "Se non si manda a ...

Di Maio su caso Siri : “Mi meraviglia di tutto questo casino per una poltrona. Si poteva risolvere in due minuti” : Nelle immagini un momento del comizio a casoria, in provincia di Napoli, del vicepremier Luigi Di Maio. Il ministro è intervenuto sul caso del sottosegretario della Lega, Siri, accusato di corruzione, per il quale il Movimento 5 Stelle chiede le dimissioni. “Mi meraviglio tutto questo casino per l’attaccamento ad una poltrona. Un caso che si poteva risolvere in due minuti”, ha detto Di Maio. L'articolo Di Maio su caso Siri: ...

Caso Siri - Di Maio : "Lega vuole crisi per indagato di corruzione?" | : Resta sempre alta la tensione sul Caso del sottosegretario del Carroccio. Ieri il vicepremier M5S a Sky Tg24: "In Cdm siamo la maggioranza e voteremo le dimissioni", VIDEO ,. Salvini rassicura sulla ...